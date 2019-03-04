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吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

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加拿大人民集體訴訟勝利，菸草公司敗在未告知健康傷害，被判賠金額高達110億美元！加國10萬名吸菸者於數年前提出集體訴訟，指稱加國數間菸草公司蓄意隱瞞吸菸之健康風險。儘管公司聲稱，無須特別標示，吸菸者就應該知道捲菸對身體有害，但日前最終裁決出爐、維持原判，公司被判賠110億美元，也創下史上最高的集體訴訟賠償金。

天價賠償金

根據《英國廣播公司》報導，加國法院日前針對菸草公司一案確立判決，表示維持下級法院原判，該國菸草公司等合併之被告方為敗訴，總共得賠款110億美元，也創該國歷史上集體訴訟賠償金的天價。

原告方為10萬名加國吸菸者，他們控訴原因是指，自1950年代起，這些菸草公司在知道他們的產品會導致癌症與其他疾病的情況下，並未以任何方式包含標示警告，讓消費者得到足夠的知識。再加上這幾間公司幾乎壟斷了當時的香菸市場，堪稱是惡劣的菸草帝國。

對此，菸草公司回應，加拿大人一直以來都明白吸菸可能導致的疾病風險，這也算是基本常識；然而，法院以製品標示有「安全缺陷」為由，判決菸草公司敗訴。其中一間公司總經理隆戈對判決結果表示不滿，聲稱法律上「集體訴訟得證明對訴訟每個成員都有害」，但看起來無法證明。

據《TheGlobeAndMail網》報導，加國消費者專門訴訟協會發言人康寧罕指出，這個判例對該國有「劃時代的影響」。他說，儘管加國吸菸人口已降低很多，僅17%人口抽菸，但菸害的觀念仍需進步。此案也變相說明，菸商得對該國所有人（包含吸菸者、潛在吸菸者等）負責，從完善警告標示到廣告，標明吸菸之健康風險。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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加拿大癌症抽菸

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