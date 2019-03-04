影／英聖戰新娘丈夫也現身：我們都被IS給洗腦了

2019-03-04 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



蹺家加入恐怖組織伊斯蘭國（IS）的英國少女貝岡（Shamima Begum），她的荷蘭籍丈夫里迪克（Yago Riedijk）近日也現身，接受英國媒體專訪坦承，後悔加入IS，暗示他是因為受到威脅才加入，強調並沒有介入恐攻活動，並表示想和妻兒回荷蘭一起生活，指出他和妻子都是因誤信宣傳，被IS洗腦，但被問到娶當時還是未成年的貝岡時，則聲稱「這是她的選擇」。

貝岡在2015年逃家前往敘利亞加入伊斯蘭國，並嫁給皈依伊斯蘭教的荷蘭籍聖戰士里迪克；隨著貝岡遭英國褫奪公民身分，帶兒子返回英國恐無望後，目前被拘禁在敘利亞東北部一處庫德族管理的拘留營的里迪克也跟著現身，並在3日接受英國《Sky News》專訪。

訪問中，現年27歲的里迪克多次強調他們加入IS是個錯誤，不同於妻子貝岡之前受訪表示不後悔，里迪克則是表示相當後悔加入IS，表示理解必須面對後果，但又聲稱他們都是陷入了IS宣傳和洗腦陷阱之中，以為是加入人道救援行動，妻子也是受IS宣傳蒙騙，才傻傻的跑來敘利亞，並指出自己是曾被IS懷疑為荷蘭間諜，慘遭拘禁和刑求後，才投降成為IS的成員。

但被問到娶貝岡當年她才15歲，顯然有違社會道德倫理；對此，里迪克表示，當時兩人對婚姻都懷有憧憬，他一開始雖然有因為貝岡的年齡而遲疑，但貝岡很堅定，選擇要嫁，所以接受了這項提議；里迪克也表示，希望祖國能在給他們一次機會，讓他帶著妻兒反家生活。