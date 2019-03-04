親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

《還願》慈姑觀音，反映70年代什麼民間信仰？

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

影／英聖戰新娘丈夫也現身：我們都被IS給洗腦了

2019-03-04 17:53聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

蹺家加入恐怖組織伊斯蘭國（IS）的英國少女貝岡（Shamima Begum），她的荷蘭籍丈夫里迪克（Yago Riedijk）近日也現身，接受英國媒體專訪坦承，後悔加入IS，暗示他是因為受到威脅才加入，強調並沒有介入恐攻活動，並表示想和妻兒回荷蘭一起生活，指出他和妻子都是因誤信宣傳，被IS洗腦，但被問到娶當時還是未成年的貝岡時，則聲稱「這是她的選擇」。

貝岡在2015年逃家前往敘利亞加入伊斯蘭國，並嫁給皈依伊斯蘭教的荷蘭籍聖戰士里迪克；隨著貝岡遭英國褫奪公民身分，帶兒子返回英國恐無望後，目前被拘禁在敘利亞東北部一處庫德族管理的拘留營的里迪克也跟著現身，並在3日接受英國《Sky News》專訪。

訪問中，現年27歲的里迪克多次強調他們加入IS是個錯誤，不同於妻子貝岡之前受訪表示不後悔，里迪克則是表示相當後悔加入IS，表示理解必須面對後果，但又聲稱他們都是陷入了IS宣傳和洗腦陷阱之中，以為是加入人道救援行動，妻子也是受IS宣傳蒙騙，才傻傻的跑來敘利亞，並指出自己是曾被IS懷疑為荷蘭間諜，慘遭拘禁和刑求後，才投降成為IS的成員。

但被問到娶貝岡當年她才15歲，顯然有違社會道德倫理；對此，里迪克表示，當時兩人對婚姻都懷有憧憬，他一開始雖然有因為貝岡的年齡而遲疑，但貝岡很堅定，選擇要嫁，所以接受了這項提議；里迪克也表示，希望祖國能在給他們一次機會，讓他帶著妻兒反家生活。

目前荷蘭政府尚未有回應，但如果返國，里迪克可能面臨被控加入恐怖組織罪名，最高可處6年刑期。

英籍伊斯蘭國新娘貝岡（Shamima Begum）攜子返英無果，她的荷蘭籍丈夫里...
英籍伊斯蘭國新娘貝岡（Shamima Begum）攜子返英無果，她的荷蘭籍丈夫里迪克（Yago Riedijk）近日也跟著現身，接受英國媒體專訪，坦承後悔加入IS，並表示想和妻兒回荷蘭一起生活，指出他和妻子都是因誤信宣傳，被IS洗腦，但被問到娶當時還是未成年的貝岡時，則聲稱「這是她的選擇」。美聯
分享

IS荷蘭英國

相關新聞

瓜伊多結束拉美行 將返委內瑞拉率眾抗議

2019-03-04 17:53

南韓外長：將與美朝展開三方對話 重啟去核談判

2019-03-04 15:46

因應中國威脅 印度砸30億美元向俄租第3艘核潛艦

2019-03-04 13:52

北京火車站氣氛如常 金正恩未如預期到訪

2019-03-04 12:22

可靠消息指 金正恩不到北京見習近平

2019-03-04 11:45

英國司法部宣布 開設首間變性人監獄

2019-03-04 10:21

支持脫歐有獎勵 工黨批梅伊行賄收買人心

2019-03-04 09:54

無視民眾抗議 阿爾及利亞總統提交文件尋求5連任

2019-03-04 03:39

韓媒：金正恩專列可能不經北京 最短路線返北韓

2019-03-04 01:47

摩爾多瓦貧民領袖 紹爾從醜聞中翻身

2019-03-04 00:30

假戲真做！烏克蘭演員角逐總統 民調領先現任元首

2019-03-04 00:30

巴西政府經濟智囊 蓋吉斯扮年改推手

2019-03-04 00:30

英國19歲聖戰新娘荷蘭籍丈夫 想和妻兒返國生活

2019-03-03 23:13

決戰！ 敘利亞軍事同盟逼近伊斯蘭國最後據點

2019-03-03 20:59

愛爾蘭總理評估 英國脫歐可能延到六月

2019-03-03 19:57

伸援羅興雅人 菲願提供公民身分

2019-03-03 17:44

脫歐時程延宕 政黨領袖：無拖延本錢

2019-03-03 17:43

泰國首位變性總理候選人 寶琳為下一代挺身而出

2019-03-03 17:40

引渡孟晚舟／北京祭新報復戰？中加關係雪上加霜

2019-03-03 17:12

引渡孟晚舟 不是加拿大法院說了算

2019-03-03 17:11

索羅門外海貨輪漏油 澳伸援搶救世遺海域

2019-03-03 16:08

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 15:04

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-27 09:11

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

是否用F-16戰機擊落印度戰機？美國要巴基斯坦說明

2019-03-03 19:14

印度對付巴基斯坦很吃力 因為中共助拳

2019-03-03 19:24

因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

2019-03-04 14:55

極度乾燥老闆 捲入換妻三角戀

2019-03-03 18:18

一年免費飛！ 捷藍航空開條件：刪掉Instagram所有貼文

2019-03-04 13:57

美中接近達成協議 美國可能取消大部分對陸加徵關稅

2019-03-04 07:11

不只核武意見相左 越南主廚爆料川金這點也不同

2019-03-03 18:14

印巴衝突／陸助拳巴國 印度軍備吃虧

2019-03-04 00:14

3月27日川習會簽約有譜！ 美中貿易協議接近定案

2019-03-04 10:56

特斯拉降價議論紛紛 馬斯克宣布下周四發表跨界車Model Y

2019-03-04 09:44

決戰！ 敘利亞軍事同盟逼近伊斯蘭國最後據點

2019-03-03 20:59

華為在5G戰一家獨大？ 最大競爭對手思科：美國不用擔心

2019-03-04 10:15

民主黨取得足夠共和黨支持 可終止川普的國家緊急狀態

2019-03-04 08:06

印巴衝突／用F-16擊落印度戰機？美要巴國說清楚

2019-03-04 00:14

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-04 07:46

Fed通膨目標 擬不再緊盯2％

2019-03-04 00:28

女神卡卡曾是這裡的服務生…房租壓垮了紐約傳奇酒吧

2019-03-03 23:40

飛龍二號太空艙 成功對接國際太空站

2019-03-03 22:50

榛果可可醬全球最大廠 暫時關閉

2019-03-03 20:32

川金二會破局內幕 高估彼此交情

2019-03-03 23:48

金與正是「斐濟水女孩」？ 低調搶哥哥風采

2019-03-04 14:59

專家：油價若失守這個價位 將跌至去年12月水準

2019-03-03 22:59

全球經濟降溫 美股有壓

2019-03-04 00:29

假戲真做！烏克蘭演員角逐總統 民調領先現任元首

2019-03-04 00:30

她好心收留閨密睡沙發 老公竟被搶走還懷孕

2019-03-04 14:57

韓媒：金正恩專列可能不經北京 最短路線返北韓

2019-03-04 01:47

空襲巴基斯坦成效 澳洲智庫打臉印度

2019-03-04 15:16

英國19歲聖戰新娘荷蘭籍丈夫 想和妻兒返國生活

2019-03-03 23:13

桑德斯出局？ 民調顯示美國人不想要社會主義或75歲以上老總統

2019-03-04 09:33

川普批評美韓軍演 太貴又不能幫忙與北韓外交

2019-03-04 08:32

英國擬限用華為設備 不得使用超過50％

2019-03-04 11:31

歐洲衛星大發現 火星有水活動痕跡

2019-03-03 19:04

川普：加州州長讚我是好總統

2019-03-04 03:55

二會破局內幕／吃牛排幾分熟？ 川金也談不攏

2019-03-04 00:14

油價兩利空 上周下跌3％

2019-03-04 00:28

二會破局內幕／川金都想逼對方讓步

2019-03-04 00:14

可靠消息指 金正恩不到北京見習近平

2019-03-04 11:45

男同志婚後被逼「扮女人」 公婆稱：不能毀了家族榮耀

2019-03-04 16:47

川金二會失敗收場？波頓：川普護美國利益 應視為成功

2019-03-03 22:28

洗澡滑溜溜！工人腳滑摔倒 慘遭坐地大象壓成爛泥

2019-03-04 16:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top