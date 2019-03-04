談了十年~ 印尼與澳洲終於簽署經濟夥伴關係協定

2019-03-04 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



印尼和澳洲4日簽署一項經濟夥伴協定，旨在提振兩國的貿易及投資，項目包含牛肉、教育、汽車以及紡織品等。

印尼貿易部長路奇塔4日和澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）4日在雅加達簽署這項協定，兩國約十年前就開始洽談這項協定，只是外交緊張關係有時導致進度停滯。

雙方聯合聲明，「簽署這項協議後，印尼和澳洲將加快批准這項協議，使這項協議生效，好使雙邊經濟能從這項協定受惠。」