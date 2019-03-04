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談了十年~ 印尼與澳洲終於簽署經濟夥伴關係協定

2019-03-04 17:49經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

印尼澳洲4日簽署一項經濟夥伴協定，旨在提振兩國的貿易及投資，項目包含牛肉、教育、汽車以及紡織品等。

印尼貿易部長路奇塔4日和澳洲貿易部長伯明罕（Simon Birmingham）4日在雅加達簽署這項協定，兩國約十年前就開始洽談這項協定，只是外交緊張關係有時導致進度停滯。

雙方聯合聲明，「簽署這項協議後，印尼和澳洲將加快批准這項協議，使這項協議生效，好使雙邊經濟能從這項協定受惠。」

根據這項印尼-澳洲經濟夥伴關係全面協定，澳洲將取消對所有印尼進口產品課徵的關稅，印尼則會逐步取消94%對澳洲進口產品的關稅。

澳洲貿易部長伯明罕（左）和印尼貿易部長路奇塔4日簽署經濟夥伴關係協定。 美聯社
澳洲貿易部長伯明罕（左）和印尼貿易部長路奇塔4日簽署經濟夥伴關係協定。 美聯社
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