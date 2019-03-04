大伊瑪目談平等 伊斯蘭婚可能轉一夫一妻制

2019-03-04 20:00 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



埃及伊斯蘭教話語權威阿爾塔耶談一夫多妻制，制度面與社會上習慣衝突而引發眾論。(photo by Wikimedia) 分享 facebook 埃及大伊瑪目、「遜尼派的教宗」阿爾塔耶針對一夫多妻制提出理論，可能影響17億人的伊斯蘭世界婚姻觀！阿爾塔耶4日表示，一夫多妻制對女性不公，可能是對可蘭經聖文的誤解，引發社會價值眾論；現行一夫多妻制婚姻觀，離婚婦女將失去社會地位，真正落實一夫多妻仍為少數，未來伊斯蘭世界轉變成一夫一妻制並非不可能。

大伊瑪目籲平等

根據《英國廣播公司》報導，現任埃及伊斯蘭大伊瑪目（阿拉伯文：الإمام الأكبر）、該區最高等級神職人員阿爾塔耶4日進行例行的談話時提及，一夫多妻制可說是對女性的不公正，畢竟女性代表著一半的人口，而一夫多妻的修改恐阻礙社會步伐。

由於這項制度是從宗教起源的「可蘭經」，溫和派的阿爾塔耶回應說，一夫多妻制或許是部分國家對可蘭經經文的誤解，「若說婚姻必隨一夫多妻制是錯的，社會狀態應該是平衡、公平的。」

這名位高權重的大伊瑪目的言論不只引起伊斯蘭社會的廣大迴響，更促使一夫多妻制面臨轉變。據《華盛頓郵報》報導，阿爾塔耶之言獲得該國的女權部支持，主席瑪雅大讚說，伊斯蘭教原意視男性、女性平等，對於現況的女性權利部分，社會觀念仍需進步，該讓女性獲得更多。

伊斯蘭世界婚姻觀轉變？

但據過去《耶路薩冷郵報》報導，雖然伊斯蘭世界普遍接受一夫多妻制，歷史演變以來，僅有少數國家明文規定禁止一夫多妻，包含突尼西亞、土耳其等國；而其他伊斯蘭世界雖不禁，但依照性別比例，又得要求能養得活這麼多妻子，讓真正落實一夫多妻者為少數，若依照發展進程，阿爾塔耶談的婚姻觀很可能是讓伊斯蘭世界改變的契機。

但實際面來說，部分西方學者則持著當今醫療進步、法律進步等理由，認為以上的婦女地位不該被離婚與否決定，畢竟不孕也能領養，離婚孩子撫養權與贍養費等都可以有明文保障，但對於保守的伊斯蘭世界，可能還需要時間彌平價值觀的改變。

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