普立茲獎得主病逝 新聞界典範的成就

2019-03-04 19:42 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



普立茲獎贏家貝拉基斯留下許多知名照片，幾乎都是深入戰亂區所得。。美聯社 分享 facebook 獲得新聞界最大榮譽、普立茲獎的攝影記者貝拉基斯過世，透過給人強烈印象的戰地照片長留於世！深受新聞界同業所尊敬的路透社攝影記者貝拉基斯3日晚間不敵病魔過世，享年僅58歲。他以戰地記者為名，投身於世界各地的戰亂區，透過攝影喚起大眾對戰亂新聞的重視，並以2016年的一系列難民危機攝影，奪得普立茲獎榮耀。

各地戰亂區攝影

根據《衛報》報導，路透社資深攝影記者貝拉基斯於3日過世，58歲的他終其一生對新聞界貢獻巨大，他從擔任戰地記者後，不斷衝入第一線，報導了各地戰亂區新聞，包含阿富汗與車臣共和國的衝突、克什米爾大地震以及2011年的阿拉伯之春。

貝拉基斯於2016年獲獎的難民圖集，難民與鎮壓部隊的交錯身影。(photo by Behrakis Instagram截圖)

貝拉基斯更於2016年率領團隊深入敘利亞戰亂區，透過一系列主題名為難民危機的照片，拿到了新聞界最高榮譽的普立茲獎；當時，貝拉基斯說出名言：我的任務是告知大家有這些故事，然後交給閱聽人做出反響，我只是不願聽見有人說，我不知道這件事。

貝拉基斯於2016年獲獎的難民圖集，難民試圖穿越馬其頓共和國與希臘邊界時。(photo by Behrakis Instagram截圖)

同業的讚賞

貝拉基斯對於工作的態度更令人敬佩，他曾於2000年在獅子山共和國攝影時，遭遇到該國的反叛軍襲擊，當時他的同伴中槍死亡，鬼門關前走一遭的經歷並未讓貝拉基斯退卻。

貝拉基斯在獅子山共和國遇到叛軍襲擊，差點丟掉性命時的自拍。(photo by Behrakis Instagram截圖)

據《半島電視台》報導，貝拉基斯隨後仍走遍各大戰亂區，這樣的熱情獲得資深路透社同業托瑪薩維的稱讚，「新聞界很少再有像貝拉基斯那麼有熱情的人，而且他用攝影這種最直接的方式，打動人心！」

與貝拉基斯合作30年的資深媒體人瓦希利稱其是「颶風」，他晝夜不停的工作，也從不畏懼風險，只求把熱情完整呈現給大眾。

貝拉基斯一生獲得榮譽無數，除了最高獎普立茲獎以外，他於2000年奪過世界攝影獎、2015年衛報的年度攝影師獎以及2016年的Bayeux-Calvados獎（所謂的戰地記者獎）。

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