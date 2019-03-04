韓媒：金正恩專列或不經北京 最短路線返北韓

2019-03-04 01:47 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



北韓領導人、國務委員會委員長金正恩，乘坐專列踏上返朝之路。傳聞川金會未簽協議，金正恩回程可能到北京，會見大陸國家主席習近平。不過，據韓聯社報導，多名消息人士透露，金正恩專列將沿著最短路線北上，可能不經由北京直接返回北韓。

報導指出，金正恩的專列2日從越南同登站出發，進入大陸廣西南寧站，短暫修整後出發。專列改變路線，將不經過廣州，直接開往長沙，並沿著最短路線北上，據預測，不經由北京的話，專列將於5日凌晨經過丹東跨越中朝邊境的鴨綠江。

韓媒指出，丹東中聯酒店從2日至5日不接受預定，在該酒店可以看到金正恩專列經過中朝友誼橋。