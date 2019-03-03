川金二會破局內幕 高估彼此交情

2019-03-03 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



紐約時報報導川金二會破局內幕，表示美國總統川普和北韓領導人金正恩都錯估形勢，重提籌備會議時雙方官員已提出但無法達成協議的方案，想在高峰會議上逼對方讓步，導致破局。

紐時訪問六名消息人士得知，川普以為，以他跟金正恩的交情，金正恩會同意全面棄核，放棄所有核武、設備和原料，換取美國全面解除對北韓的經濟制裁。金正恩則以為，川普會接受他的提議，北韓拆除寧邊核設施，換取結束部分經濟制裁。換句話說，川普想要一次到位，北韓則對美國缺乏信心，想要慢慢來。

美國情報部門事先警告，金正恩不會完全棄核，因為北韓已多次表明，只會逐步棄核。白宮國安顧問波頓、國務卿龐培歐等川普幕僚會前都認為，北韓完全棄核的機率幾乎是零，並質疑是否有必要舉行川金二會。

但川普主觀認為，以自己的魅力和談判技巧，一定能達成前三位美國總統達不到的目標，讓北韓全面棄核。他在總統辦公室向訪客展示金正恩親筆信，證明他與金正恩關係融洽。

金正恩同樣誤判，他以為川普會接受改變程度較小的提議，即北韓拆除寧邊核設施，換取美國取消部分經濟制裁，特別是美國2016年起對北韓實施的制裁，這些措施讓北韓經濟嚴重受傷。不過，美國官員先前在籌備會議中就已否決這個提案。

龐培歐曾任美國中央情報局局長，非常了解北韓核計畫細節，北韓全國各地都有秘密地道存放核武，單是拆除寧邊核設施遠遠不夠。幕僚告訴川普，如果他答應金正恩的提議，可能會上當。

龐培歐後來說，金正恩的提議「讓北韓仍保有飛彈、彈頭和武器系統」。一名國務院資深官員說，解除制裁會讓北韓有資金製造更多武器。北韓還能在平壤附近一個秘密濃縮中心，繼續製造核武重要成分鈾。

紐時報導，川普2月27日在晚宴時向金正恩提出全面棄核換取全面解除制裁的「大交易」提案，金正恩就已拒絕，當時峰會氣氛就已趨於緊張，川普是否曾考慮接受北韓的方案，仍不得而知。隔天，川金二人在酒店池畔散步、握手並取消午宴，結束川金二會。