歐洲衛星大發現 火星有水活動痕跡

2019-03-03 19:04 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



歐洲太空總署透過衛星影像，首次發現火星有水的證據。 (Photo by 歐洲太空總署) 分享 facebook

由歐洲太空總署與俄國協力在2003啟動的《火星特快車》探測任務，在3月2日所拍攝的圖片中，首次看到「火星過去有水在表面活動的清楚痕跡」，這對於人類火星探勘以及外星生命探索具有重大進展。

深處存在地下水道

《史普尼克新聞網》報導，《地球物理期刊》的一篇論文指出，在探索過火星北半球後，首次發現火星深處有互連的地下水道系統的地質證據。這些地下水庫的前身是湖，對於火星是否有生命存在扮演著關鍵角色。

英國《獨立報》報導，了解火星的水何時何地存在於火星表面有助於人類對於外星生命的了解。火星特快車計畫的科學家提托夫說，「找到這些東西對我們很重要，它們幫助我們確認了火星哪些區域可能最有機會發現過去生命的跡象。」

氣候變遷改變面貌

領導整個計畫的科學家薩拉斯表示，早期的火星是充滿水的，但隨著氣候變遷，火星地表的水就退到地表以下，形成如水庫一般的構造。透過環火星衛星所拍下的照片，我們可以對火星的24個隕石坑進行觀察，而現階段觀察的結果也與過往推論火星在30億至40億年前曾被水覆蓋的理論符合。

《獨立報》同時提到，團隊除了觀察隕石坑之外也對隕石坑內礦物進行遙測分析，結果發現了黏土、碳酸鹽類礦物與矽化物，而這些都是跟生命出現很有相關的礦物。而在2021年，由DNA先驅羅莎琳•富蘭克林為名的探測器將會抵達火星，並實際在火星地殼採集礦物，尋找生命跡象。

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