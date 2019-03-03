親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

澄清沒感冒 韓國瑜：雖不是鋼鐵俠但也不是林黛玉

鋒面冷氣團夾擊！高山恐下雪 一張圖看一周天氣

歐洲衛星大發現 火星有水活動痕跡

2019-03-03 19:04台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

歐洲太空總署透過衛星影像，首次發現火星有水的證據。 (Photo by 歐洲太空...
歐洲太空總署透過衛星影像，首次發現火星有水的證據。 (Photo by 歐洲太空總署)
分享

由歐洲太空總署與俄國協力在2003啟動的《火星特快車》探測任務，在3月2日所拍攝的圖片中，首次看到「火星過去有水在表面活動的清楚痕跡」，這對於人類火星探勘以及外星生命探索具有重大進展。

深處存在地下水道

《史普尼克新聞網》報導，《地球物理期刊》的一篇論文指出，在探索過火星北半球後，首次發現火星深處有互連的地下水道系統的地質證據。這些地下水庫的前身是湖，對於火星是否有生命存在扮演著關鍵角色。

英國《獨立報》報導，了解火星的水何時何地存在於火星表面有助於人類對於外星生命的了解。火星特快車計畫的科學家提托夫說，「找到這些東西對我們很重要，它們幫助我們確認了火星哪些區域可能最有機會發現過去生命的跡象。」

氣候變遷改變面貌

領導整個計畫的科學家薩拉斯表示，早期的火星是充滿水的，但隨著氣候變遷，火星地表的水就退到地表以下，形成如水庫一般的構造。透過環火星衛星所拍下的照片，我們可以對火星的24個隕石坑進行觀察，而現階段觀察的結果也與過往推論火星在30億至40億年前曾被水覆蓋的理論符合。

《獨立報》同時提到，團隊除了觀察隕石坑之外也對隕石坑內礦物進行遙測分析，結果發現了黏土、碳酸鹽類礦物與矽化物，而這些都是跟生命出現很有相關的礦物。而在2021年，由DNA先驅羅莎琳•富蘭克林為名的探測器將會抵達火星，並實際在火星地殼採集礦物，尋找生命跡象。

【更多精采內容，詳見

火星隕石
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

伸援羅興雅人 菲願提供公民身分

2019-03-03 17:44

脫歐時程延宕 政黨領袖：無拖延本錢

2019-03-03 17:43

泰國首位變性總理候選人 寶琳為下一代挺身而出

2019-03-03 17:40

引渡孟晚舟／北京祭新報復戰？中加關係雪上加霜

2019-03-03 17:12

引渡孟晚舟 不是加拿大法院說了算

2019-03-03 17:11

太多二氧化碳 非洲植物恐絕種

2019-03-03 17:09

索羅門外海貨輪漏油 澳伸援搶救世遺海域

2019-03-03 16:08

「蒜香少女」的家鄉垃圾山火燎原 燒出南韓的垃圾危機

2019-03-03 15:47

支持但有保留 梅克爾看學生減碳遊行

2019-03-03 14:28

巴西前總統短暫出獄 參加孫兒喪禮

2019-03-03 12:29

停止大規模軍演！韓美小型軍演4-12日登場

2019-03-03 11:30

考驗梅伊脫歐案 傳脫歐派出3道題

2019-03-03 10:50

搭上綠色浪潮 全球百家金融業者不投資煤炭了

2019-03-03 09:07

川普赴保守派集會取暖 籲提防社會主義夢魘

2019-03-03 07:50

時隔5年 日本海上幕僚長擬訪大陸

2019-03-03 00:54

星期人物／他興風作浪20年 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 00:52

諾貝爾物理學獎得主艾費洛夫辭世 享壽88歲

2019-03-02 22:08

美表態保衛菲國 學者：中國南海活動可能較克制

2019-03-02 21:48

電話強盜案？東京80歲老婦被殺 疑3人組連續作案

2019-03-02 20:59

2018全球麻疹病例爆增 不容坐視否則後果嚴重

2019-03-02 20:10

加國政治干預司法醜聞 重創杜魯道形象

2019-03-02 19:58

土耳其要跟美國愛國者系統 土外長：開始協商

2019-03-02 19:08

閣員出走已5人 澳洲總理面臨艱困大選

2019-03-02 18:13

迎東奧反恐 日本將進行地鐵安檢實驗

2019-03-02 17:47

攻擊IS最後據點 敘利亞民主力量：行動很快結束

2019-03-02 17:29

美軍再空襲索馬利亞青年黨 殺死26名聖戰士

2019-03-02 16:04

委內瑞拉擋美國物資遭制裁 俄誓言增援

2019-03-02 15:58

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 15:04

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-27 09:11

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

巨石陣的石頭哪裡來？ 科學家解開五千年謎團

2019-03-02 20:25

高顏值主播配360度美景評川金會 身後藏粉身碎骨危機

2019-03-02 20:48

鄰座肥臀溢出卡位！他討一半機票錢補償 網友轟混帳

2019-03-03 11:47

史上最慘異鄉人！無辜被打被恐嚇 不准念書無處可住...

2019-03-03 09:00

消防栓前停車 下場是破窗接管

2019-03-03 14:32

中美貿易戰「悶燒」 不致變冷戰

2019-03-03 00:36

推銷美國氯洗雞、賀爾蒙牛！美駐英大使遭英砲轟

2019-03-03 10:37

極度乾燥老闆 捲入換妻三角戀

2019-03-03 18:18

過完年該甩肉 日本女性近來流行減肥法全靠它

2019-03-03 06:45

川普抱怨美元太強了 再批聯準會主席鮑爾

2019-03-03 09:37

星期人物／他興風作浪20年 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 00:52

川普吐兩小時苦水 2020年大選焦點已現端倪

2019-03-03 15:45

印度防長探獲釋飛行員 讚「戰鬥技術無懈可擊」

2019-03-02 22:44

看了都想休長假！日推出滿滿假日行事曆引起話題

2019-03-03 14:33

電話強盜案？東京80歲老婦被殺 疑3人組連續作案

2019-03-02 20:59

不只核武意見想左 越南主廚爆料川金這點也不同

2019-03-03 18:14

油價收黑 美製造業活動降至川普當選以來最低引發疑慮

2019-03-03 00:42

周末補眠救健康？別傻了，你還是會變胖

2019-03-02 23:05

加國政治干預司法醜聞 重創杜魯道形象

2019-03-02 19:58

短評／川金二會的終點 正是川金三會的起點

2019-03-02 22:10

星期人物／他一講話印度就緊張 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 17:44

德國大手筆投資2兆元 放眼電動車和自駕領域

2019-03-02 22:11

遭逼錄影讚敵國…印度被俘飛官獲釋

2019-03-03 00:52

那斯達克連漲十周 20年首見

2019-03-02 23:28

諾貝爾物理學獎得主艾費洛夫辭世 享壽88歲

2019-03-02 22:08

金正恩結束訪越 美韓暫停軍演

2019-03-03 00:52

放眼白宮 桑德斯：川普為美現代史上最危險總統

2019-03-03 10:13

「蒜香少女」的家鄉垃圾山火燎原 燒出南韓的垃圾危機

2019-03-03 15:47

搭上綠色浪潮 全球百家金融業者不投資煤炭了

2019-03-03 09:07

臉書怒了！控告4家濫售假帳號中企

2019-03-02 19:49

是否用F-16戰機擊落印度戰機？美國要巴基斯坦說明

2019-03-03 19:14

改善與北韓關係 美韓宣布終止大規模聯合軍演

2019-03-03 09:14

金價跌破1,300美元 創去年8月來最大單周跌幅

2019-03-02 23:08

加拿大啟動孟晚舟引渡聽證 陸強烈不滿堅決反對

2019-03-02 20:58

印巴夾擊的喀什米爾：2隻大象吵架 我們永遠是那被踩的草

2019-03-03 16:58

特斯拉將推「全自動駕駛」選配 專家轟誤導消費者

2019-03-03 17:14

SpaceX太空艙升空 航向太空站進行運補測試

2019-03-02 21:47

馬斯克的太空艙升空 7月拚載人

2019-03-03 00:52

特斯拉將關實體店 未來只能網購

2019-03-03 00:27

珠寶界吹起道德風 蛋白石成新寵

2019-03-03 08:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top