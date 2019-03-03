伸援羅興雅人 菲願提供公民身分

2019-03-03 17:44 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



菲律賓總統杜特蒂表示，願意提供羅興雅人公民身分。﹝Photo by wikimedia﹞ 分享 facebook

菲律賓總統杜特蒂日前曾表示，願意提供緬甸羅興雅人公民身分及難民的庇護。羅興雅人是國際上最大的無國籍群體，由於緬甸政府並不承認羅興雅人的身分，而且近年來開始對羅興雅人進行驅離與屠殺的動作，因此國際對於菲律賓政府的友善行為甚為關注。

批評緬甸「種族滅絕」

根據《土耳其廣播電視公司國際頻道》報導，雖然孟加拉提供羅興雅人難民庇護，但是自2015年以來，孟方已經收容了70萬左右的難民，目前難以再負擔更多難民的數量。杜特蒂在去年4月，批評緬甸政府在若開邦的行為是「種族滅絕」，不過由於緬甸的反彈，後來杜特蒂也就相關的發言對緬甸道歉。

國際間對於緬甸實質領袖翁山蘇姬在羅興雅人議題上不聞不問，甚至將問題推卸給恐怖分子的態度感到失望；在國內以佛教為信仰主要的緬甸，民意上也對羅興雅人採取排斥的態度，翁山蘇姬在處理相關議題上難免受到民意的限制。

對伊斯蘭轉向友善

《土耳其廣播電視公司國際頻道》提到，杜特蒂對於羅興雅人的收容想法並不是最近才出現，自2015年開始，杜特蒂在公開場合就至少3次發表了收容羅興雅人的意願。

菲律賓雖是以天主教信仰為主的國家，不過近來杜特蒂對於穆斯林有許多友善舉動。例如在菲律賓南部，飽受分離主義困擾的少數穆斯林在今年1月終於進行睽違已久的公投，當地有機會擺脫貧窮、分離主義的侵擾。他也在訪問中說到「我對羅興雅人的遭遇感到十分遺憾，我們也必須為歐洲分擔難民的問題。」

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