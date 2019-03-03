脫歐時程延宕 政黨領袖：無拖延本錢

2019-03-03 17:43 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



北愛爾蘭新芬黨領袖蜜雪兒．歐妮爾提醒英國首相梅伊，英國已沒有本錢再拖延脫歐時程。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

「延長脫歐時程，可能帶來更多的混沌與內鬥！」北愛爾蘭新芬黨副黨魁蜜雪兒．歐妮爾3日對媒體表示，希望英國首相梅伊說明延期脫歐的具體目標，她也質疑，延期脫歐究竟會看到目前英國內部問題的解方，還是造成更多的混沌及內鬥？

據《愛爾蘭時報》報導，歐妮爾接受媒體採訪時指出，脫歐的協議就明確的擺在那裡，整個國家已然深受影響，當然希望協議內容能盡速推行，並不是因為協議內容多好，而是期望盡快止血，停止內耗。她也強調，梅伊應該具體提出延期脫歐的目標，否則延遲啟動《里斯本條約》第50條，只會加劇英國內部的混沌與鬥爭。

不過英國《獨立報》卻指出，就算英國議會投票通過脫歐協議，首相梅伊必須延後施行脫歐政策。歐盟首席談判代表巴尼爾表示，即使英國下議院於3月12日通過脫歐協議，歐盟現在也沒有足夠時間批准協議的相關內容。

《每日快報》也報導，梅伊目前正嘗試尋求替代方案，以便在議會投票中擊敗反對脫歐的聲浪，包括今年逐漸崛起的民主聯盟黨在內。

對此，蜜雪兒．歐妮爾則痛斥，民主聯盟黨在政府推行脫歐政策過程中，不斷針對協議書內，北愛爾蘭及大英帝國的差異挑起族群對立，對於政策推行儼然是「毒藥」般的存在，因為他們導致人民的生計快速的「鬆弛」，歐妮爾也提醒梅伊，協議的「替代方案」必須加快腳步，英國已經沒有本錢再拖延。

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