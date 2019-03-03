引渡孟晚舟／北京祭新報復戰？中加關係雪上加霜

2019-03-03 17:12 世界日報 中國新聞組／綜合2日電



加拿大啟動孟晚舟引渡程序，中國或再採取報復措施。 美聯社 分享 facebook

中國外交部和華為公司2日均對就加拿大推進華為公司財務長孟晚舟引渡美國的司法程序表態。外交部發言人陸慷敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令和引渡請求，敦促加方立即釋放孟晚舟，讓她平安回到中國；華為公司則表示，孟晚舟無不當行為，美國對她的起訴與引渡「是對司法程序的濫用」。

中國外交部網站報導，陸慷說，中方對加方執意推進對孟晚舟的引渡司法程序「表示強烈不滿和堅決反對，並已提出嚴正交涉」。

他說，中方在孟晚舟事件上的立場明確、堅定。美、加兩國濫用其雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，「是對中國公民合法權益的嚴重侵犯。這是一起嚴重的政治事件」。

華為公司在2日的律師聲明中說，美國的指控是出於政治動機，加拿大司法部長決定簽發授權推進令，華為對此感到失望。華為希望孟晚舟的合法權利，在引渡過程中的司法階段能得到保護。

孟晚舟在加拿大被捕後，中國以威脅國家安全為由拘捕了兩名加拿大人，之後又對一名涉嫌走私毒品的加拿大人宣布判處死刑。此次加拿大司法部作出這樣的決定，勢必讓中國與加拿大原本冷卻的關係雪上加霜。

分析人士指出，在中國看來，拘捕孟晚舟是美國用於貿易談判的一張牌，中國一直敦促釋放孟晚舟，要求加拿大立即中斷孟晚舟引渡至美國的程序。但加拿大司法當局對中國的要求置之不理，並開始進入引渡程序，中國很可能再對加拿大採取新的報復措施。