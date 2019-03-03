引渡孟晚舟 不是加拿大法院說了算

2019-03-03 17:11 世界日報 編譯中心／綜合2日電



孟晚舟引度法律程序分三階段，加國司法部長明言會考慮外交因素。 路透社 分享 facebook

加拿大司法部1日簽發授權令，允許法院啟動有關華為財務長孟晚舟一案的引渡聆訊，意味加拿大法院已獲得授權令，完成引渡法律程序三階段中的第一個；未來的兩個階段，包括正式聆訊，以及最終由加拿大司法部長作出決定。今年1月才上任的加拿大司法部長拉梅提(David Lametti)上月表示，在決定是否引渡孟晚舟至美國一事上，將會考慮外交因素。

孟晚舟將在3月6日出庭，屆時卑詩省法庭將決定她的引渡聆訊日期。屆時法庭會正式確認政府發出引渡聆訊授權令，法官須根據美國提出的證據，決定孟晚舟的行為在加拿大是否同樣犯法，並裁決是否把她引渡到美國。

若法官裁決引渡孟晚舟，則會進入第三階段，由司法部長作最後判斷，決定是否移交孟晚舟。

加拿大的引渡程序可以持續相當長時間，在聆訊期間，若被捕人不服，也可就引渡向法院提出上訴，上訴會交予上訴法院審理。若被捕人認為上訴判決不合理，可再次提出上訴，最終交由終審法院定讞。

華裔商人蘇斌2014年7月遭加拿大警方拘捕，被控竊取美國戰機資料等間諜罪。經過一年多的纏訟，他在2016年2月才引渡至美國。

英國廣播公司指出，部分引渡程序的個案，更曾拖延超過十年之久。

孟晚舟案目前正處在加拿大政府陷入涉嫌干預司法獨立醜聞的非常時期，具有很大的不確定性。加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)前不久被指涉嫌向前司法部長威爾森芮博(Jody Wilson-Raybould)施壓，要求她幫助國內大型工程企業SNC-Lavalin免遭刑事檢控，威爾森芮博拒絕妥協，因此在1月政府改組內閣時，遭降職為退伍軍人事務部長，威爾森芮博2月中宣布辭職。杜魯多從此成為眾矢之的，加拿大政壇動盪也可能影響孟案的走向。

川普總統自2018年12月以來也不止一次說過，如果他認為對國家有益、可有助美中貿易談判，在必要情況下，他會介入孟晚舟案。這也讓外界聯想孟案有很大的政治操作空間，最終是否會被引渡到美國，還在未定之天。