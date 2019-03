太多二氧化碳 非洲植物恐絕種

2019-03-03 17:09 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



科學家預估,上升的二氧化碳濃度恐會使非洲大草原近1/3的植物物種在未來數十年內消失殆盡。(photo by Liv Unni Sødem via flickr, used under CC License) 分享 facebook

太多二氧化碳會導致部分植物面臨滅絕危機!一項最新研究發現,全球暖化所導致的二氧化碳濃度上升,會導致非洲植物的生物多樣性大幅降低。科學家表示,部分二氧化碳利用效率較高的植物會因此排擠其他植物的生存空間,使得非洲大草原中約1/3的植物恐在未來的數十年內絕種。

大草原植物面臨危機

根據《獨立報》報導,蘇格蘭愛丁堡赫瑞瓦特大學教授馬吉爾的團隊透過追蹤植物油所遺留下來的化學微證來追蹤非洲大草原過去數千年間的植物分佈變化。他們發現,植物的消長分佈與二氧化碳濃度在過去25, 000年間的波動有正相關。

馬吉爾教授表示,他們的研究顯示,非洲亞熱帶地區如非洲大草原植物的生物多樣性可能將在未來面臨災難性的後果。該團隊預估,非洲大草原的植物滅絕率在未來數十年內,可能是15, 000年來的最高點。

二氧化碳濃度繼升高

《物理.org》指出,二氧化碳濃度升高會導致部分植物無法與生長速率較快的植物競爭,而全球暖化也導致植物的棲地不斷縮減,在長不贏這些植物,又沒有其他棲地的狀況下,部分植物產量就越來越少。他們預估,非洲大草原在未來一世紀內生態多樣性下降的速率,會比過去的15, 000年還要多。

該團隊表示,再過數十年,非洲大草原約23, 000個植物物種中,恐有8, 000種會滅絕。馬吉爾教授說,非洲大草原的案例顯示,植物多樣性在任何地區都是重要的,且水、溫度、濕度等基本因素都會是很大的影響關鍵。

【更多精采內容,詳見 】