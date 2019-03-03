親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金會協議破局
美中貿易戰進展
印巴衝突難緩解
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡英文尚未出局 他點名國民黨有三重危機

不缺水為啥「九蛙全露」？ 這些地標跑出來才是真乾旱

停止大規模軍演！韓美小型軍演4-12日登場

2019-03-03 11:30聯合報 記者郭宣含╱即時報導

韓聯社報導，南韓與美國終止大規模軍演後，決定在3月4-12日舉行「Dong Maeng」演練。

南韓與美國決定，兩國將停止春季大規模聯合軍事演習「關鍵決斷」和「鷂鷹」，轉以小型演習替代，希望藉此促進與北韓的和平。

南韓國防部長鄭景斗與美國代理國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）2日通電話，雙方同意終止「關鍵決斷」和「鷂鷹」軍演，支持北韓去核化。

南韓國防部則表示，兩盟邦將改而執行「經調整後的外部操縱訓練及統一指揮演習，以維持穩固的軍事準備度」。

美國與南韓海軍在2016年朝鮮半島附近海域進行鷂鷹聯合軍演。路透
美國與南韓海軍在2016年朝鮮半島附近海域進行鷂鷹聯合軍演。路透
分享

南韓演習國防部
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

搭上綠色浪潮 全球百家金融業者不投資煤炭了

2019-03-03 09:07

考驗梅伊脫歐案 傳脫歐派出3道題

2019-03-03 10:50

川普赴保守派集會取暖 籲提防社會主義夢魘

2019-03-03 07:50

時隔5年 日本海上幕僚長擬訪大陸

2019-03-03 00:54

星期人物／他興風作浪20年 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 00:52

諾貝爾物理學獎得主艾費洛夫辭世 享壽88歲

2019-03-02 22:08

美表態保衛菲國 學者：中國南海活動可能較克制

2019-03-02 21:48

電話強盜案？東京80歲老婦被殺 疑3人組連續作案

2019-03-02 20:59

2018全球麻疹病例爆增 不容坐視否則後果嚴重

2019-03-02 20:10

加國政治干預司法醜聞 重創杜魯道形象

2019-03-02 19:58

土耳其要跟美國愛國者系統 土外長：開始協商

2019-03-02 19:08

閣員出走已5人 澳洲總理面臨艱困大選

2019-03-02 18:13

迎東奧反恐 日本將進行地鐵安檢實驗

2019-03-02 17:47

攻擊IS最後據點 敘利亞民主力量：行動很快結束

2019-03-02 17:29

美軍再空襲索馬利亞青年黨 殺死26名聖戰士

2019-03-02 16:04

委內瑞拉擋美國物資遭制裁 俄誓言增援

2019-03-02 15:58

影／美眾院新國會對台態度如何？ 外委會主席：強化友好關係

2019-03-02 14:49

脫歐副作用 英國餐旅業找沒人

2019-03-02 13:45

產經新聞：中國軟硬兼施動搖台灣民意

2019-03-02 13:39

全球男女平權大評比 僅這6國獲滿分

2019-03-02 11:10

趁脫歐搶人 德國醫院登廣告挖護士

2019-03-02 10:04

美韓春季聯合軍演將取消 小型演習替代

2019-03-02 08:45

學者：巴西應主導解決委內瑞拉危機

2019-03-02 08:44

圍堵中國 美國意在維持全球化穩定

2019-02-27 15:04

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-27 09:11

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

巨石陣的石頭哪裡來？ 科學家解開五千年謎團

2019-03-02 20:25

正妹數學老師瞌睡照美翻 網友：想重修數學！

2019-03-02 17:03

扯！機師飛20多年不敢晉升 被抓包才知沒執照

2019-03-02 12:43

高顏值主播配360度美景評川金會 身後藏粉身碎骨危機

2019-03-02 20:48

嚇死！77歲阿嬤喜拍冰山女王照 竟隨海流越漂越遠

2019-03-02 16:50

史上最慘異鄉人！無辜被打被恐嚇 不准念書無處可住...

2019-03-03 09:00

星二代嗑藥掙扎至死 男友一旁錄影見死不救

2019-03-02 15:02

日本北海道 11:23發生規模6.2地震

2019-03-02 12:25

世上最健康的營養午餐：日本學童吃什麼？

2019-03-02 15:03

中美貿易戰「悶燒」 不致變冷戰

2019-03-03 00:36

反差！心疼女童軍掏錢買下所有餅乾 暖男被爆是名毒梟

2019-03-02 15:47

掰掰！ 越南民眾路旁揮別 金正恩乘裝甲列車返平壤

2019-03-02 18:05

不甩WTO！美國用關稅施壓他國 表態不願受約束

2019-03-02 18:44

過完年該甩肉 日本女性近來流行減肥法全靠它

2019-03-03 06:45

影／網傳「Momo」教小孩自殘 金卡達夏上IG發警告

2019-03-02 17:55

印度防長探獲釋飛行員 讚「戰鬥技術無懈可擊」

2019-03-02 22:44

電話強盜案？東京80歲老婦被殺 疑3人組連續作案

2019-03-02 20:59

星期人物／他興風作浪20年 把印巴推向戰火邊緣

2019-03-03 00:52

影／「我要跟你握手！」飛機怪客發火飆髒話被趕

2019-03-02 12:33

川普抱怨美元太強了 再批聯準會主席鮑爾

2019-03-03 09:37

大陸承諾大減國企補貼 與美將簽歷史性貿易協議

2019-03-02 17:27

推銷美國氯洗雞、賀爾蒙牛！美駐英大使遭英砲轟

2019-03-03 10:37

和大20歲義大利男友戀愛 華裔女分享秘訣

2019-03-02 17:20

庫克：蘋果已重金布局未來 前景樂觀

2019-03-02 17:28

馬斯克的太空船要飛啦！ 今天3點載假人升空測試

2019-03-02 14:51

加國政治干預司法醜聞 重創杜魯道形象

2019-03-02 19:58

周末補眠救健康？別傻了，你還是會變胖

2019-03-02 23:05

2019年的麥當勞比1980年健康？ 研究：並沒有

2019-03-02 17:52

德國大手筆投資2兆元 放眼電動車和自駕領域

2019-03-02 22:11

諾貝爾物理學獎得主艾費洛夫辭世 享壽88歲

2019-03-02 22:08

短評／川金二會的終點 正是川金三會的起點

2019-03-02 22:10

輸美商品不提高關稅 中方表示歡迎

2019-03-02 16:55

川金二會破局 韓媒：美掌握北韓核設施證據

2019-03-02 12:51

遭逼錄影讚敵國…印度被俘飛官獲釋

2019-03-03 00:52

川普要求中國立即取消美農產品關稅 包括牛肉、豬肉

2019-03-02 14:22

金正恩結束訪越 美韓暫停軍演

2019-03-03 00:52

那斯達克連漲十周 20年首見

2019-03-02 23:28

伊州製造廠員工竊公司機密罪成 搭機飛中國前被逮

2019-03-02 14:19

臉書怒了！控告4家濫售假帳號中企

2019-03-02 19:49

觀察站／北京向北韓送暖 更添貿戰籌碼

2019-03-02 17:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top