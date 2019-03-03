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搭上綠色浪潮 全球百家金融業者不投資煤炭了

2019-03-03 09:07聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

德國之聲報導，英國能源經濟與金融分析研究所（IEEFFA）的最新報告指出，全球已有超過100家金融機構實施限制煤炭投資的政策，和煤炭保持距離。

全球40大銀行已有4成排除煤炭投資，不投資煤炭的重要保險業者至少20家，管理資產超過6兆美元。

管理資產超過100億美元的全球各地重要銀行和保險公司，2013年起每月都有一筆退出煤炭投資的消息。該報告發現，2018年以來，全球重要的金融機構共發布34項撤資及限制煤炭投資等公告。平均來說，每兩周就有一次新公告。

煤炭占全球能源相關二氧化碳排放量的近一半。氣候脆弱論壇的48個會員國致力於在本世紀中葉實現100%可再生能源生產，英國、法國、加拿大和紐西蘭承諾到2030年逐步淘汰燃煤發電，而美國、澳洲、中國和波蘭則遲遲不願同意減產煤。

 世界銀行於2013年宣布第一個限制措施，第100個宣布限制的機構出現在2018年12月，來自歐洲重建與開發銀行。

2019年初以來，南非的萊利銀行、英國巴克萊銀行，加拿大出口發展局和芬蘭退休金保險公司Varma紛紛加入行列，對煤炭退避三舍。保險業包括安盛、安聯、瑞士再保險公司、慕尼黑再保險公司和奧地利維也納保險公司等，已終止或限制承保煤炭計畫。

IEEFFA報告作者、能源金融研究主任巴克利（Tim Buckley）表示，出自環境、聲譽和財務方面原因，動力煤是有毒資產，全球越來越多投資者宣布新的政策或改善措施，以因應氣候變遷。

巴克利說，收緊現有政策連同發布新的貸款限制模式，正產生骨牌效應，導致煤炭業遭到逐步扼殺。

近幾個月，美國和歐洲的撤資浪潮已蔓延到亞洲。巴克利指出，「雖然初步措施的有效性各不相同，但我們發現，金融機構一旦開始實施，就會加大力道」。

煤炭等化石燃料對空氣環境造成重大汙染。路透
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