諾貝爾物理學獎得主艾費洛夫辭世 享壽88歲

2019-03-02 22:08 中央社 莫斯科2日綜合外電報導



曾獲諾貝爾物理獎的艾費洛夫（Zhores Alferov）。 美聯社 分享 facebook

俄羅斯共產黨今天表示，曾獲2000年諾貝爾物理學獎的俄國國會下院議員艾費洛夫（Zhores Alferov），已在聖彼得堡辭世，享壽88歲。

艾費洛夫2000年與美國科學家克瑞瑪（HerbertKroemer）及基爾比（Jack Kilby）共同獲得諾貝爾物理學獎，以肯定他1970年代對資訊科技的研究，為電腦、CD播放機和行動電話的問世鋪路。3人共享近100萬美元獎金。

艾費洛夫是繼蘇聯領袖戈巴契夫（MikhailGorbachev）在1990年獲得和平獎後，首位贏得諾獎的俄國人。