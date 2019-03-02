美保證 南海若衝突會援菲抗中

2019-03-02 00:22 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合外電報導



美國國務卿龐培歐（右）與菲國總統杜特蒂（左）會面。 （美聯社） 分享 facebook

美國國務卿龐培歐一日訪問菲律賓時誓言，若菲律賓在南海遭遇中國大陸「武裝攻擊」，定將援助菲國抵禦。龐培歐此番談話是美國官員首度對南海主權爭議公開表態，也是華府迄今對中國大陸的南海擴張最強烈的警告。

龐培歐拜會菲律賓總統杜特蒂後，與菲國外長羅辛召開聯合記者會，他表示：「中國在南海的造島工事和軍事活動，威脅貴國主權、安全及經濟生計，同樣也威脅到美國。南海亦屬於太平洋的一部分，任何在南海針對菲律賓部隊、戰機或船隻的武裝攻擊，將基於美菲共同防禦條約的第四條啟動共同防衛義務。」

以往美國對南海爭議皆避免選邊站，此為華府首度表明立場。

中國大陸外交部發言人陸慷指出，中國和南海國家皆致力保護區域和平與穩定，「如果有區域以外的國家，例如美國，真心為區域內民眾的和平、穩定與福祉著想，那麼他們就不該無事生非。」

日前菲律賓防長羅倫沙納曾以「內容過時且模糊」為由，要求修訂美菲共同防禦條約。羅辛在記者會中避談此事，僅表示：「龐培歐國務卿和川普總統皆向我國總統說：我們會挺你，因此我們對此非常確信且有信心。」

龐培歐在訪問行程中警告菲國及其他國家，勿採用中國電信商華為設備。他說，採用華為技術帶有風險，「我們希望全世界睜大眼，看清楚在基礎建設或行動網路中使用華為的風險。我們相信不論是５Ｇ或其他科技，競爭應該是公開、自由及透明的，但我們擔憂華為並非如此。」

菲律賓「環球電信」預計今年引入華為５Ｇ服務，去年菲國政府和華為還簽下四億美元（約台幣一百廿三億元）合約，採購閉路電視監視器，將安裝於馬尼拉和達沃等兩大城市，啟動「平安城市」影像監控計畫。

已有菲國國會議員對採用華為設備表示疑慮，擔心被中國大陸用於間諜活動。菲國國會上月提案，要求調查華為案潛在國安風險，甚至新增條文阻擋撥款。