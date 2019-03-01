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遭性侵女童被迫剖腹 泣控：拿走那男人留在體內的東西

2019-03-01 09:59聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

阿根廷女性遊行要求墮胎權檔案照。美聯社
阿根廷女性遊行要求墮胎權檔案照。美聯社
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阿根廷一名11歲女童因遭外婆的男友性侵懷孕，當局拒絕她墮胎，日前才按照法院判決剖腹結束懷孕，引發婦女團體強烈抗議。

英國衛報報導，為保密而化名露西亞（Lucia）的女童原本與母親和母親男友同住，但因為該男曾性侵女童的兩個姊姊，於是在2015年轉而和外婆和外婆伴侶一起生活，未料竟然遭性侵。

她1月底發現自己懷孕19周後，與母親向阿根廷西北部圖庫曼省的一家公立醫院要求墮胎。墮胎在阿根廷不合法，但因性侵懷孕或孕婦生命有危險，可個案處理。國際特赦組織表示，該名女童符合此兩項標準。

露西亞自今年1月31日以來，一直住在醫院裡，在兩次自殺未遂後向心理醫師表示：「希望能拿走那男人留在我體內的東西」。

但地方當局審核時拖拖拉拉，浪費近5周，而且幾名醫師拒絕為她墮胎。本案最後靠法院決定，法院要求主管單位立刻採取行動。

衛生單位2月26日為該女童進行剖腹手術，取出尚未成熟的胎兒，才23周的胎兒恐難存活。

婦女團體對此深感憤怒，指責省政府要為凌虐露西亞負責。卡巴哈爾（Mariana Carbajal）推文痛批，圖庫曼根本視她為生小孩的機器。

阿根廷是現任教宗方濟各的祖國，墮胎問題引起激辯。國會眾院去年通過法案，允許孕婦在懷孕14周之前墮胎，但因教會壓力，議案在參院遭到封殺。 

懷孕性侵阿根廷
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