川金二會破局 川普對在哪？錯在哪？

2019-02-28 23:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普與北韓領導人金正恩在越南二度會晤，但未能達成協議。紐約時報評論指出，川普寧可讓「川金二會」破局，無功而返，也不願接受一份爛協議，這麼做是對的；但這次「川金二會」的過程與結果也凸顯出，川普其實並不善於「交易的藝術」。

金正思顯然希望以關閉一些核測試場，來換取美國全面解除對北韓制裁，這正是川普決定說「不」的原因。川普說：「基本上，他們要的是全面解除制裁，但我們不能那麼做。有時你必須走開。」

紀思道認為，北韓的要求對美國而言並非好交易，川普寧缺勿濫是正確之舉。已故美國前總統雷根1986年在雷克亞未克舉行的美俄峰會上，也拒絕與俄羅斯簽署他認為有瑕疵的限武協議；但一年後，待俄方提出更好的條件，協議也就水到渠成。

但在「金川二會」破局之後，前方面臨一些風險。其中最嚴重的情境是：北韓回頭測試核武和彈道飛彈。那將會大幅拉高緊張對峙，重燃北韓訴諸極端手段、戰爭可能擦走火的疑慮。

紀思道並指出，川普在這場峰會前打錯牌，尤其是顯得一副熱切希望敲定協議的模樣，甚至把可能獲致「出奇成功」的話都說滿了。凡此種種，或許都促使金正恩提高條件，以為川普會退讓。

另一個問題是，川普缺乏耐心，不像一般總統會透過縝密的安排，在峰會前就大致與對方先議定協議，到時候再扮演魔術師角色，把外交官小心翼翼準備好的兔子從帽子裡抓出便可。川普則不耐繁瑣的外交周旋過程，把達成突破性協議的希望過度寄託於個人交情之上，顯然是失算了。

北韓方面拒絕事先與美方敲定峰會協議，可能是因為金正恩自認為能像九個月前在新加坡首次「川金會」那般，與川普鬥智並勝出一籌。川普在去年峰會上被誤導，不了解金正恩所謂「去核化」一詞與美方認為的意思不同，反而大為抬舉金正恩領袖地位的正當性，卻未獲得對等回報。

川普還大肆讚揚金正恩，稱他為「我的朋友」和「偉大領導人」云云。紀思道說，願意放下身段與一個殘忍的獨裁者對話，是好的；但對他們逢迎討好，卻有違美國的價值觀。

然而，整體而言，紀思道雖不認為北韓真的有心要放棄核武，但從兩場「川金會」看來，仍有透過外交斡旋促成世界更和平的空間，畢竟金正恩似乎願意持續用暫停核武及飛彈測試，以及凍結寧邊核子設施的運作，作為討價還價的籌碼。若他「索價」不是太高，值得考慮。