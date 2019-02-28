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開羅火車站大火 肇因於列車駕駛下車找同事吵架

2019-02-28 22:55聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

埃及首都開羅的拉美西斯火車站27日發生一列火車出軌撞上月台、爆炸起火，大火至少造成25人死亡，而列車失控原因竟是駕駛離開列車。

埃及警方初步調查發現，該列火車駕駛在進站前離開車廂，竟是為了找同事吵架，爭論誰的列車該先進站，且他擅離職守時也沒拉剎車。已被逮捕的駕駛辯稱，火車的剎車早已磨損失靈。

埃及開羅的拉美西斯火車站27日發生列車出軌爆炸案，大火肆虐後的列車一片焦黑。（新...
埃及開羅的拉美西斯火車站27日發生列車出軌爆炸案，大火肆虐後的列車一片焦黑。（新華社）
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列車埃及火車出軌
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