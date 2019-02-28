開羅火車站大火 肇因於列車駕駛下車找同事吵架

2019-02-28 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



埃及首都開羅的拉美西斯火車站27日發生一列火車出軌撞上月台、爆炸起火，大火至少造成25人死亡，而列車失控原因竟是駕駛離開列車。

埃及警方初步調查發現，該列火車駕駛在進站前離開車廂，竟是為了找同事吵架，爭論誰的列車該先進站，且他擅離職守時也沒拉剎車。已被逮捕的駕駛辯稱，火車的剎車早已磨損失靈。