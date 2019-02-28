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西班牙的北韓大使館上周遭強盜闖入 電腦手機被搶

2019-02-28 18:24聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

日本廣播協會（NHK）報導，位於西班牙首都馬德里北韓大使館22日遭強盜闖入，搶走電腦和手機，使館職員受傷，當地警方已展開調查。

數名男性嫌犯22日強行闖入北韓使館，把職員綑綁起來並堵住嘴巴，然後搶走館內多台電腦及手機。一名使館女職員逃出，跑到附近民宅求救。警方趕到時，嫌犯已分乘兩輛汽車逃逸，受傷職員送醫治療。

北韓使館搶案在川金二會不到一周前發生，時機格外敏感。

西班牙馬德里的北韓使館（圖左）22日遭闖入搶劫，當地警方前往調查（圖右）。（取自...
西班牙馬德里的北韓使館（圖左）22日遭闖入搶劫，當地警方前往調查（圖右）。（取自NHK）
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