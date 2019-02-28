華為輪值董座稱「不做壞事」 用稜鏡諷美

2019-02-28 18:17 世界日報 中國新聞組╱北京28日電



美國網絡高官斯特雷耶（Robert Strayer）26日在巴塞隆納舉行的世界行動通訊大會（MWC）上表示，華府警告華為存在安全風險的訊息，獲得愈來愈多歐洲政府的關注。對此，華為輪值董事長郭平26日反擊並嘲諷美國的指控，稱華為供應的設備和技術無資安疑慮。

中央社報導，郭平在MWC發表主題演講並藉機反擊美國對華為的指控。美方此前稱，華為為中國政府進行間諜行動，構成國家安全風險，為此呼籲盟友棄用華為設備。

郭平說：「牆上的稜鏡啊，稜鏡，誰是最值得信賴的呢？」「如果你們不懂我所指為何，可以去問史諾登（Edward Snowden）。」

郭平指的是2013年揭發美國國家安全局（NSA）「稜鏡」（PRISM）計畫的國安局承包商雇員史諾登。2007年開始實施的「稜鏡」，允許美國國安局經法院秘密授權，透過美國的網路公司收集與外來威脅有關的情資。

美國與世界最大網路和行動通訊設備生產商中國華為的地緣政治紛爭，為25至28日舉行的MWC籠罩陰影。面對來自全球各地預計與會的10餘萬來賓，華為直接向他們闡述公司立場。美國也派遣國際遊說代表團出席MWC，說服各國避免採用華為產品。

郭平說：「我們無法藉稜鏡、水晶球或政治從事資安管理。這是我們共同面對的挑戰。」「為建立一個我們所有人都可以信任的系統，我們需要相稱的責任、統一的標準和明確的規範。」

他強調：「我們不做壞事。在此請容我盡可能把這點說清楚。華為從未、未來也絕不會在自家設備安裝後門，同時也絕不容許任何人對我們的設備這麼做。」

另外，華為創辦人任正非日前的內部講話也頻頻流出，他曾說：「公司已進入了戰時狀態」，戰略方針與組織結構做了調整，已經幾年不能稱雄的產品線要關閉。任正非22日前往華為武漢研究所視察時發表上述講話，全文25日在華為心聲社區發布。

他強調，要聚焦成功的一「點」，不要把面鋪得太開，分散了力量，「我們沒有時間了，要和時間賽跑，力量太分散了，跑不贏」。