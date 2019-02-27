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遭爆性招待台灣金主 夯團男星現身警局說話了

一對一會談前川普推文：中俄日韓可助北韓經濟

2019-02-27 22:11聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

美國總統川普27日晚間和北韓領導人金正恩舉行川金二會的首場一對一會談，他會前推文說：「關於我對北韓的打算的報導，全是錯誤的揣測。金正恩和我將非常努力地就去核談出成果，接著要協助北韓成為經濟動力廠。我相信中國、俄羅斯、日本與南韓會非常有幫助！」

川普（右）和金正恩出席27日晚宴，有說有笑。（路透）
川普（右）和金正恩出席27日晚宴，有說有笑。（路透）
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