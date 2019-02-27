川金二會什麼可期待？什麼就甭指望了？

2019-02-27 18:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



「川金二會」27日在越南河內登場。路透 分享 facebook 美國總統川普27日與北韓最高領導人金正恩在越南河內展開第二次會談，但外交政策專家認為，「川金二會」不太可能在北韓解除核子計畫、正式宣告韓戰結束、或取消美國經濟制裁三方面有重大突破。

●什麼可以期待？

川普本人已降低對這次會晤產生重大突破的期待。川普上周說：「我不急於求快。我們只是不希望再有（飛彈或核武）測試。」

專家解讀這番話，認為川普意指他此趟越南行的主要目標不是達成北韓全面去核化，而是聚焦於確定金正恩兌現終止核子測試的承諾。

美國智庫外交關係協會（CFR）美-韓政策主管史耐德（Scott Snyder）認為，川普在調查案纏身、國會反對築美墨邊境牆之際，急需彰顯任內的外交成就以轉移焦點，而「川金二會」正好提供一個機會，何況若是成功化解南、北韓緊張情勢，還可能為川普贏得諾貝爾和平獎。

務實來看，史耐德預期，為期兩天的「川金二會」最可能的結果是：雙方確立一個共同的目標。他說：「如果雙方建立一個程序，就足以讓事情繼續向前進；但若連這點都達不到，我想許多人會認為這場會議是個挫敗。」

●什麼不用奢望？

分析師認為，不必指望這次會晤會導致金正恩放棄北韓核武計畫，或川普解除美國自2008年起對北韓實施至今的經濟制裁。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問暨負責北韓計畫的韓裔專家車維德（Victor Cha）說，可確定的是，美國和北韓領袖都熱切希望這次會晤能有具體的成果。去年在新加坡首次「川金會」，只是敲定一份原則聲明，唯一明顯的讓步是川普決定暫停美國與南韓聯合軍事實習。

CSIS亞洲及日本事務資深副總裁葛林（Michael Green）也表示，他不認為川普這次會宣布從朝鮮半島撤軍，儘管也不排除這種可能性；他認為川普可能同意的是宣告「終戰」—不是和平條約，只是宣告韓戰已結束。川普也可能同意其他媒體標題看來很可觀、實際上對北韓核子計畫毫無影響的事情。

白宮發言人桑德斯日前接受福斯新聞專訪時表示，川普與金正恩「能夠坐下來談，就已經是一大成功；能夠再次坐下來談，本身就是一大成功」。