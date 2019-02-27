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尼泊爾直升機山區墜毀 機上觀光部長等6人生死未明

2019-02-27 18:02聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

尼泊爾觀光部長阿迪卡里。法新社
尼泊爾觀光部長阿迪卡里。法新社
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尼泊爾27日驚傳墜機事故，一架載有尼泊爾觀光部長阿迪卡里（Rabindra Adhikari）與其他5名乘客的直升機在該國東部山區墜毀，機上6人目前生死未明。官員表示，該架直升機在惡劣天氣情況下飛行。

直升機尼泊爾
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