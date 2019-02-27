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法院與庶民的歧見：酒駕刑事政策何去何從？

伊朗外相突辭職 預料與美壓力有關

2019-02-27 19:43台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

伊朗外相扎里夫突然在26日提出請辭﹝Photo by 伊朗伊斯蘭共和國通訊社﹞
伊朗外相扎里夫突然在26日提出請辭﹝Photo by 伊朗伊斯蘭共和國通訊社﹞
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伊朗外相札里夫突然於2月26日，在個人社交網站上發布請辭訊息，但沒有對外交代請辭原因。外界推測，可能與美國近來外交行為及國內議會壓力增加有關，暗示伊朗內部反美情緒的升溫，以及重回極端反西方的可能。

核協議扮關鍵角色

伊朗外交部副發言人阿巴斯隨後在與伊朗國家通訊社的訪問中證實了外長的辭職。根據《CNN》報導，並不確定伊朗總統魯哈尼是否有接受札里夫的辭職。而伊朗總統幕僚長瓦伊齊在26日表示，魯哈尼總統表達了對扎里夫支持的態度。

札里夫是2015年促成伊朗核協議中重要的推手，他自2013年起擔任伊朗外相至今，是西方界有名的外交官。他自小在美國受教育，英文說得非常流暢。而這也幫助他能順利在歐巴馬時期與國務卿凱瑞取得良好關係，促成核協議。

川普總統對於核協議的不信任導致美國退出，並對伊朗持續的進行經濟制裁下，《CNN》分析，札里夫的辭職可能代表著伊朗政府試圖向西方靠攏的外交政策正在逐漸結束。川普總統在伊朗《聯合全面行動計畫》﹝JCPOA﹞中對於該協議的退出，有可能導致了扎里夫的辭職。

國內壓力甚大

《路透社》報導指出，在美國退出協議後，札里夫在議會中遭到強硬派與溫和派的抨擊，可能在壓力下不得不請辭。但如此一來便會導致伊朗最高領袖哈米尼長期反西方的傾向更加暴露。

伊朗在巴勒維王朝遭推翻後，長久以來都是反西方的立場，被西方視為如北韓一般的流氓政權。不過自溫和派的魯哈尼上任後，試圖改變以往敵對西方的立場，使伊朗擺脫美國與其他西方政權長久以來的經濟制裁，也在2015年達成了核協議的簽訂。不過，隨著川普總統的退出，美國一系列的動作可能使伊朗重回敵視西方的立場。

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