埃及火車在開羅車站出軌爆炸 至少20死40傷

2019-02-27 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



路透報導，一列火車27日在埃及首都開羅的拉美西斯火車站出軌，載有燃料的車廂撞上月台後爆炸起火，至少造成20人死亡、40人受傷。

埃及當局出動數十輛消防車與救護車趕往救援，開羅鐵路醫院院長穆罕默德表示，死亡人數恐再增加。