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印度戰機空襲巴基斯坦！2核武國敵對遽升

2019-02-27 17:41世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

印度民眾閱讀印度空軍空襲巴基斯坦的新聞報導。歐新社
印度民眾閱讀印度空軍空襲巴基斯坦的新聞報導。歐新社
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印度戰機26日首次在將近半個世紀來越界進入巴基斯坦發動空襲，報復日前喀什米爾遭到自殺炸彈攻擊、造成40名印度軍人喪生事件；這次攻擊使這兩個擁有核武國家，敵對情勢急遽升高。

印巴風雲緊急使國際震驚，中國和歐洲聯盟都敦促雙方自制。

印度外交部宣稱，對巴基斯坦北部巴拉科特(Balakot)發動的空襲，是針對自稱發動自殺攻擊的「穆罕默德軍」最大的訓練營，擊斃「大批」正策畫發動其他自殺攻擊的激進分子。

巴拉科特位於巴基斯坦控制的喀什米爾外數哩之地，如印度攻擊毫無爭議的巴基斯坦領土，情況將嚴重得多。

正逢選舉年國家主義情緒高漲的印度，宣稱空襲行動是以牙還牙的正義之舉；總理莫迪在首都新德里向人心激昂的民眾說：「我們絕不讓國家屈服。」

但是，巴基斯坦指責印度入侵毫無理由，空襲也毫無成果；總理康恩(Imran Khan)斥之為莫迪的政治把戲，誓言反擊，並對印度宣稱空襲造成「慘重傷亡」或擊中激進分子訓練營，嗤之以鼻。

印度宣稱已報復喀什米爾受到的攻擊，巴基斯坦則宣稱印度並未造成實際損害，顯示雙方領導人為避免全面開戰留下空間，因此緊張情勢仍似能化解；不過但分析家警告，如果雙方不自制，戰事可能一觸即發。

巴基斯坦軍方發言人說，面對巴基斯坦戰鬥機緊急升空攔截，印度噴射機高速越界匆匆投彈後掉頭逃逸。

印巴兩國幾十年來已為爭奪喀什米爾兩度交戰，並屢次瀕臨開戰邊緣；14日的自殺炸彈攻擊，造成這個地區幾十年來最慘重的傷亡，而且正趕上印度出動大批部隊企圖消滅任何叛亂跡象。

印度立刻指責巴基斯坦幕後主使，巴基斯坦則否認穆罕默德軍能在巴基斯坦境內自由作業；伊姆蘭汗堅持印度只要提出證據，巴基斯坦一定調查。

空襲消息在邊界兩邊引發恐慌，居民紛紛逃離家園或囤積食物，唯恐爆發更大規模戰爭。

雖然印度和巴基斯坦經常隔著控制線互相開砲，這卻是1971年的印巴戰爭以來，有一方證實派戰機進入對方領空。

當地居民說，夜間傳出至少四次爆炸，不過損害微不足道。

印度巴基斯坦空襲
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