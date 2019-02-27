印巴互稱擊落對方戰機 傳德里關閉空域部分航班受影響

2019-02-27 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



印度與巴基斯坦之間的緊張關係持續升級，雙方在27日均聲稱在克什米爾擊落對方戰機，而根據英國廣播公司報導，印度宣布關閉其領空，該國維斯塔拉航空（Vistara）亦稱已經停飛經過克什米爾的航班，且另有報導指巴基斯坦也停止至少5個機場的航班，包括伊斯蘭瑪巴德跟拉合爾。