巴基斯坦軍方：擊落印度2戰機 活捉1飛行員

2019-02-27 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



印度巴基斯坦緊張關係升級，巴基斯坦軍方27日宣稱，擊落2架闖入領空的印度戰機，並俘虜1名印度飛行員；巴國揚言轟炸印控喀什米爾地區報復。較早前，印方指控3架巴國軍機27日闖入印控喀什米爾領空，印度軍機已升空攔截並將其驅逐。

印度空軍12架幻象2000戰鬥機26日越過控制線，空襲巴基斯坦控制的喀什米爾巴拉科特，宣稱炸毀屬於穆罕默德軍的訓練營及炸死多名武裝分子，但巴基斯坦否認有任何傷亡及損失。