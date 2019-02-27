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怕硬脫歐斷貨 英病患搶囤胰島素

2019-02-27 15:04世界日報 編譯中心╱綜合26日電

擔憂月餘後英國可能無協議脫歐，當地糖尿病患者與供應商爭搶囤積珍貴的胰島素，以防可能出現的短缺。

住在倫敦、現年37歲的教師勃恩斯表示：「我大約兩個月前就開始囤貨。我以前每月得注射一次胰島素，如今則是兩周一次。但我們可能即將無協議脫歐，我們的國家正處於危險困境。」

包括首相梅伊在內多達370萬的英國糖尿病患者，許多人幾乎仰賴歐陸進口的胰島素。而英國無協議脫歐幾乎意味恢復海關與醫療管制，如此將延宕邊境的貨物進出。

英國與歐盟皆已聲稱他們將盡全力避免這樣的情況發生，但隨著3月29日脫歐大限漸漸逼近，緊張與焦慮不斷高漲。

英國糖尿病協會（Diabetes UK）首席策略長海溫斯坦承：「我們的確聽聞，民眾正在貯存比平常更多的存貨。」

梅伊拒排除硬脫歐 15大臣怒求去？

編譯中心╱綜合26日電

英國首相梅伊26日在國會表示，她將在3月12日之前讓國會再次針對脫歐協議進行表決，若是投票仍舊否決脫歐協議，將在3月13日讓國會投票，是否選擇無協議脫歐或是延後脫歐期限。梅伊還說，如果舉行第二次脫歐公投，是背叛英國人民的信任。梅伊拒絕排除英國3月29日無協議脫歐，也讓她面臨更多大臣揚言辭職的威脅。

梅伊26日下午向國會報告脫歐協商進度，並公布之後的表決計畫。她表示，若國會否決無協議脫歐，則再次投票，決定是否要延長里斯本條約第50條，「有限期地短時間」延後脫歐期限。但她也說：「我不希望里斯本條約第50條延長。我們的明確目標是達成協議，在3月29日脫離歐盟。」

她表示，延長脫歐期限仍舊無法排除無協議脫歐，唯一能排除無協議脫歐的方法，就是同意脫歐協議，或是撤回里斯本條約第50條。

而工黨黨魁柯賓25日轉向支持第二次公投，梅伊對此表示，如果柯賓真的替勞工著想，應該支持她和歐盟達成的脫歐協議，因為「那些內容都在（協議）裡面」。

此外，三名助理政務次長投書英國「每日郵報」，呼籲梅伊若未能獲得歐盟讓步，應延後脫歐。

梅伊仍舊未排除無協議脫歐，23名保守黨「持不同意見者」在25日密會，以商討策略。據報導，多達15名大臣「據傳已準備辭職走人」。

脫歐梅伊英國
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