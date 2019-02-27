恐判50年！教廷財務長性侵男童定罪

2019-02-27 15:06 世界日報 編譯中心／綜合26日電



梵蒂岡財務長性侵兒童定罪。 歐新社 分享 facebook 梵蒂岡面臨史上最高層級的性侵案！教廷位高權重的第三把手、澳洲籍樞機主教派爾（George Pell）26日被澳洲法院裁定性侵兩名唱詩班男童有罪，恐將面臨最高50年有期徒刑。這是天主教會目前因涉入性侵案、而且被定罪的最高階神職人員。

77歲的派爾是澳洲樞機主教，同時擔任梵蒂岡財務總管、也是教宗方濟各親信，他被視為教廷最有權勢的第三號人物。派爾的刑期預定在3月正式判決，目前方濟各還未針對本案發表回應。

派爾去年12月被澳洲墨爾本法院陪審團認定五項性侵未成年人罪名成立，但當時判決沒有公開。當局26日公布有關判決。派爾堅稱無罪，形容這些指控是「卑鄙、令人作嘔的行為」，違背他的信仰，他並提出上訴。一名受害人在派爾離開法院時高呼要他「下地獄」。

案件追溯至1990年代，派爾於墨爾本聖帕特里克大教堂擔任神職時，被控性侵兩名當時只有13歲的男孩。其中一名受害者2014年已經逝世。

受害者隱忍20年

根據其中一名受害唱詩班男孩證詞，當年他與另一名同伴在周日彌撒過後，被派爾發現在教堂後方的祭衣聖器儲藏室偷喝酒，派爾便把兩名男童逼到角落，開始脫掉自己的褲子，並要求其中一名男童替他口交，之後指示另一名男童也脫掉褲子，撫摸對方的生殖器一邊自慰。

受害者表示，整個過程約六分鐘，他從未對外提過這件事，就這樣隱忍了20年。

教廷發言人26日表示，派爾被判有罪是讓人痛苦的消息，教廷尊重澳洲司法，但也尊重派爾上訴的權利。

此案去年9月一審終結，陪審團未達成結論，但去年12月11日的二審判派爾性侵五名兒童罪名成立。派爾委任律師已就三項理由提出上訴。派爾27日將出庭接受量刑聆訊。派爾目前交保候傳。

主審法官下達禁言令，5月以來即不讓媒體報導、甚至出庭旁聽。法庭26日在庭上解除禁言令，檢察官也決定不繼續進行針對派爾其他控罪排定審理的第二案。