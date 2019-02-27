阿爾及利亞強人 82歲坐輪椅還參選

2019-02-27 13:31 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



阿爾及利亞強人坐輪椅還要參選！現任總統包特夫里卡已執掌大權20年，而他所屬的民族解放陣線黨在該國所向披靡，儘管年趨82歲的他健康狀況差、甚少露面，仍不打算遵守該國憲法的連任限制，持續參選第5任。反對黨領袖表示，抗議行動會招致軍隊鎮壓，而選舉規卻又像一言堂，違憲參選無人能管，包特夫里卡兄弟的政權和平轉移如天方夜譚。

軍方恐干涉

根據《國家公眾電台》報導，阿爾及利亞強人包特夫里卡打算拖著健康亮紅燈的身體選總統，意圖將執掌大權年限無限延長，此舉引發不滿的群眾上街抗議，更有盼望著政體改變的學生族群，透過互聯網散播「讓強人放開阿國政權」的口號。

由於包特夫里卡年已82歲、且身體狀態不佳，近年來甚少在公眾場合露面，而重要決策仍掌握在他與其兄弟賽伊德手上，由於其所屬的民族解放陣線黨擁有太大優勢，僅在1991年有反對派、伊斯蘭拯救陣線一度勝出，但隨後又被民黨關係密切的軍方所干涉，如此掌權模式根本無異於一黨獨大。

人言重於法規

對此，《半島電視台》報導，反對派Jil Jadid黨主席迪拉里指出，包特夫里卡早已違反憲法規範， 1996年時憲法規定僅能連任2次，但包特夫里卡卻於2008年擅自取消任期限制，又在2016年恢復任期限制，但前提是「此限制不適用於他自己」，迪拉里認為，包特夫里卡這樣任性、獨裁的做法已「人治超過法治」。

甚者，迪拉里補充說，該國憲法要求候選人須繳交醫療證明，若有第三方公平審核，一位中風過、得坐輪椅的82歲人怎可能過此門檻，言下之意，他對包特夫里卡競選2019年大選的資格已無需審核，因為他早已「球員兼裁判、自己說的算」了。

《非洲電台》報導，更有漫畫家針對阿爾及利亞的狀態畫出嘲諷漫畫，他將總統大選形容成一場「幽靈與木乃伊的選舉」，幽靈代表著該國沒有與包特夫里卡抗衡的人，即便有，也會受到層層干涉，而木乃伊代表著（健康問題）纏滿繃帶的包特夫里卡，如木乃伊一般，永遠掌權著。

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