波音新款無人戰機 澳洲研製功能多樣

2019-02-27 13:26 中央社 澳洲阿瓦隆27日綜合外電報導



波音公司（Boeing Co.）今天公布在澳洲研發的一款如戰鬥機的無人噴射機，可在戰鬥時跟著載人飛機飛行，成本只需戰鬥機的一小部分。

路透社報導，這款飛機長11.6公尺，飛行距離可達3704公里，波音希望能將這款多功能無人戰機，銷售給全球各地的客戶，並可依照個別要求改造。

這款噴射機的原型是澳洲自二次大戰以來，第一架國內研發的戰鬥機，也是波音在美國以外地區對無人系統的最大投資，不過波音不願提供明確金額。

澳洲國防部長派恩（Christopher Pyne）在澳洲國際航空展（Australian International Airshow）告訴記者，澳洲政府看好「出口能力龐大」，將對原型計畫投資4000萬澳幣（約新台幣8億8395萬元）。

由於全球各地的軍方都在尋找以更平價與更安全的方法擴充資源，國防承包商紛紛加碼投資自動科技。

波音對手洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）與克瑞拓斯安全防衛解決方案公司（Kratos Defense and Security Solutions Inc）也投資建造這類飛機。

波音的研究與原型部門幻影工作室（Phantom Works International）主任阿諾特（Shane Arnott）說，4到6架這種新飛機可組成波音空中威力組合系統（Boeing Airpower Teaming System），可跟著F/A-18E/F超級大黃蜂（Super Hornet）戰機一同飛行。

美國密契爾航太研究所（Mitchell Institute forAerospace Studies）去年表示，美國空軍應該研究以有人搭配無人飛機來擴充機隊，並添增幾架如F-35等「精密、昂貴但具有高效能的第5代戰機」。

這份政策報告說：「人類表現因素是推動目前空中作戰方式的背後主因。人類只能承受某種程度的G力，連續飛行特定時數，或是在既定時間內處理一定數量的資訊。」

波音自動系統（Boeing Autonomous Systems）副總裁兼總經理羅伯森（Kristin Robertson）說，除了效能跟戰鬥機類似外，這套波音系統的功能包括參與電子戰、情報監測，以及跟著P-8「海神式」巡邏機（P-8Poseidon）和E-7楔尾鷹（E-7 Wedgetail）一同偵察。