親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會今登場
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

不爽法國把持執董會 荷蘭政府加碼投資法荷航集團

2019-02-27 10:07經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

荷蘭政府26日出乎意料宣布加碼投資法荷航集團（Air France-KLM），要將持股比率拉高到與法國政府相當，以「保障荷蘭和阿姆斯特丹機場的經濟權益。」法國政府對此突然之舉，表示事先並不知情。

荷蘭政府認為法荷航集團的執行董事會被法國勢力把持，荷蘭的影響力日漸被削弱。目前荷蘭政府擁有法荷航集團價值6.8億歐元（7.74億美元）、12.7%股權，荷蘭財政部長Wopke Hoekstra說，目標加碼到持股14%。法國政府持股比率為14.29%。

荷蘭政府宣布加碼投資法荷航集團。 路透
荷蘭政府宣布加碼投資法荷航集團。 路透
分享

荷蘭法國機場
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

這張女王照做了郵票照片近20年 當年她才25歲

2019-02-27 09:19

前教廷第3號人物性侵定罪 澳洲出庭群眾大罵禽獸

2019-02-27 11:00

「交往政策」圈不住習大大 川普重歸現實主義路線

2019-02-27 09:11

G20防恐 JR西日本擬對新幹線、機場快車行李安檢

2019-02-27 05:56

梵蒂岡財務長 性侵兒童定罪

2019-02-27 00:16

印度戰機 空襲巴基斯坦恐怖組織

2019-02-27 00:14

私運9萬瓶俄製伏特加至北韓 陸船在荷蘭遭扣押

2019-02-26 22:59

梅伊不排除無協議脫歐 英媒爆15名大臣要走人

2019-02-26 22:23

印度開火！越境空襲巴基斯坦，報復喀什米爾自爆案

2019-02-26 21:10

領導人出訪選舉在即 北韓留守官員嚴格防亂

2019-02-26 20:48

敘利亞人逃難孕婦 基督徒協助接生

2019-02-26 19:48

報復普爾瓦馬恐攻 印度報復恐怖組織

2019-02-26 19:36

人權會提42億計畫 盼人道救援葉門

2019-02-26 19:35

菲知名記者被捕 聯國調查員：臉書應負責

2019-02-26 17:14

去核先擺一邊 日媒拍到金正恩哈菸

2019-02-26 17:12

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05

英糖尿病患憂脫歐 囤積胰島素挫咧等

2019-02-26 14:57

擔心美對朝讓步 會談前日本加強遊說

2019-02-26 14:46

梵蒂岡最高階性侵醜聞！澳洲樞機主教遭判「有罪」

2019-02-26 14:33

為核？伊朗外長突請辭

2019-02-26 14:16

物資進不去美國怒了 對委內瑞拉祭新制裁

2019-02-26 13:40

專家警告 無協議脫歐恐重創英國醫療體系

2019-02-26 13:09

梵蒂岡財務總管性侵男童 法院判罪名成立

2019-02-26 12:05

查哥斯群島控制權 聯合國法院：英國應該放棄

2019-02-26 11:49

改革30年經濟起飛 越南經驗北韓借鏡

2019-02-26 11:47

川普信普亭說法 華府向俄尋求川金會建議

2019-02-26 11:02

美艦航經台海 美國防部重申印太承諾

2019-02-26 10:05

核協議幕後推手 伊朗外交部長查瑞夫請辭

2019-02-26 09:34

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

富商花40萬保養藍寶堅尼 領車後一小時竟燒成廢鐵

2019-02-26 16:28

日本漫畫家公開真面目 網友暴動：本人也太美！

2019-02-26 20:40

19歲女大生閃婚62歲阿公 親友疏遠路人罵「戀童癖」

2019-02-26 21:23

影／金正恩專屬列車抵越南 一路交管引中國民怨

2019-02-26 14:05

影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05

川金晚宴 「北韓伊凡卡」是座上賓

2019-02-26 23:01

暖媽帶寶寶搭飛機 登機送200份耳塞禮物包說抱歉

2019-02-27 10:45

白宮前官員：川普辦好三件事 連任「非常難打敗」

2019-02-26 20:32

吳哥人去城空之謎 研究：逐漸凋零而非崩亡

2019-02-26 15:21

華為批間諜指控毫無證據 美官員反嗆：玩兩面手法騙人

2019-02-26 23:33

全球最小男嬰平安出院 出生僅268公克

2019-02-26 19:49

美鐵200人脫困！從俄州開往洛杉磯途中 受困雪地逾40小時

2019-02-27 08:41

載了200人的美鐵列車 受困雪地超過36小時

2019-02-27 00:15

北京再受挫 英特爾與中國晶片商5G合作案喊卡

2019-02-26 20:19

金正恩跟車跑黑衣保鑣 越南現蹤

2019-02-26 11:49

峰會諜對諜？川金搞神祕

2019-02-27 00:17

才花41萬保養 藍寶堅尼一小時後卻陷火海

2019-02-26 15:29

川普處理北韓危機不按牌理出牌 愈來愈多專家佩服

2019-02-27 09:21

毒蟲弒母還切碎屍體 屍塊煮熟與狗分食

2019-02-26 16:20

金正恩廣西南寧下車一小時 舊愛玄松月隨行

2019-02-26 19:26

美眾院決議 撤銷川普宣布的國家緊急狀態

2019-02-27 08:20

梅伊不排除無協議脫歐 英媒爆15名大臣要走人

2019-02-26 22:23

英特爾、紫光合作喊卡

2019-02-27 01:54

花枝小捲魷魚救地球 有望成為塑膠替代物

2019-02-26 18:21

父狠心拿槌子打死2歲女兒 辯稱政府逼的

2019-02-26 18:55

瘋狂富豪買下整座山 滑雪勝地變調

2019-02-26 14:13

「全美共識」朝野都要中國大讓步 川普壓力超大

2019-02-26 17:46

私運9萬瓶俄製伏特加至北韓 陸船在荷蘭遭扣押

2019-02-26 22:59

中美談判 北京學者：中方讓步大一點 習近平飛美簽協議「有點猶豫」

2019-02-26 18:06

法國人在魁北克 語言相同文化大不同

2019-02-26 14:21

這張女王照做了郵票照片近20年 當年她才25歲

2019-02-27 09:19

金正恩抵達越南 下榻河內梅利亞酒店

2019-02-26 14:24

傳統婚禮太貴 美國華人傾向「公證結婚」

2019-02-26 15:00

物資進不去美國怒了 對委內瑞拉祭新制裁

2019-02-26 13:40

金正恩的火車裡面有什麼？粉紅色皮椅、大尺寸電視..

2019-02-26 14:54

抵達越南後 金正恩專列開回中國大陸引發揣測

2019-02-26 18:40

白宮前官員：若彭博出來選 川普會「暗自擔心」

2019-02-26 22:29

G20防恐 JR西日本擬對新幹線、機場快車行李安檢

2019-02-27 05:56

美銀集團 去「美林」字眼

2019-02-27 01:55

陸外交部證實 為金正恩列車提供交通保障

2019-02-26 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top