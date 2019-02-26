私運9萬瓶俄製伏特加至北韓 陸船在荷蘭遭扣押

2019-02-26 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



荷蘭每日彙報26日報導，一艘中國大陸海運公司擁有的貨輪日前停靠荷蘭鹿特丹港時，遭查獲船上有9萬瓶欲私運至北韓的俄羅斯製伏特加，全數遭荷蘭當局扣押。

國際仍對北韓實施禁運，伏特加等奢侈品不准出口至平壤。該艘大陸貨輪自俄國出發，曾停靠德國漢堡，船上所載伏特加於21日停靠鹿特丹時遭查獲。 9萬瓶欲私運至北韓的伏特加遭荷蘭扣押，圖為暢飲伏特加的俄國男子。（法新社） 分享 facebook

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