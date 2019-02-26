人權會提42億計畫 盼人道救援葉門

2019-02-26 19:35 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



為了解決葉門本世紀最大的人道災難，聯合國人權會盼集資破紀錄的42億美元給予救助！葉門內戰從3年多前開打，由於政治轉型失敗，以青年運動為主的叛軍與盟軍激戰，導致該國被預估超過8萬人因此喪生；人權會日前對此表示，呼籲集資史上給單一國家最高的救助金42億美元，即將幫助也是破紀錄的1900萬葉門難民。

根據《英國廣播公司》報導，聯合國人權會日前在日內瓦所開的會議中談到，為了解決被稱作「本世紀最慘人道災難」的葉門內戰難民潮，人權會呼籲各國集資約42億美元的救助金，這也是有史以來給予單一國家最高金額的救助金，而受援助的對象數量也寫下紀錄，約1900萬難民急需救援，否則將會變成饑荒浩劫。

在人權會提出呼籲後，不少國家都跟上響應，《馬來西亞郵報》報導，馬來西亞外交代表在會議中立即拋磚引玉表示，將先支出10萬美元配合，而聯合國人道協調會則表示，真正的捐款計劃將於27日在日內瓦舉行，屆時預期會有更多國家響應。

據《另一篇BBC》報導，本次人道災難的主因則是歷時3年多的葉門內戰，在阿拉伯之春的革命風潮後，葉門因政治轉型失敗，青年運動黨領導的叛軍佔領該國的部分地區，包含重要的物資轉運站荷台達港，激進派的叛軍一路壓制葉門政府軍。

然而，以沙國為主的盟軍很快以維持局勢穩定為由，合流政府軍對抗叛軍，終在去年年底收復了荷台達港。不過，內戰技術性上仍未完，導致該國至少有1900萬人需要幫助，其中有24萬人正處於嚴重性飢餓。此外，從荷台達港被打下後，代表超過8成的物資援助已能送到難民手上，但聯合國警告，其他地區依然是一片混亂，要送物資深入該國難度極高。

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