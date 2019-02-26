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報復普爾瓦馬恐攻 印度報復恐怖組織

2019-02-26 19:36台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

針對巴國恐攻克什米爾地區後，印度終於報復了！由巴基斯坦激進組織於上週進行的普爾瓦馬恐攻，導致印度損失41位軍警，儘管國際間呼籲印度冷靜，要求雙方直接對話，但26日早上，巴國傳出領空被印度戰鬥機闖入，印度大方承認該國以空襲回報恐攻的組織穆罕默德軍，即便巴國嘴硬否認傷害，但印、巴間的緊張局面已勢不可免。

根據《半島電視台》報導，巴基斯坦26日傳出領空遭擅闖，數架戰鬥機進行空襲打擊，當地居民表示，距離LOC（克什米爾控制線）約60公里處的邊界聽到飛機與爆炸聲；不過，巴國官方仍未證實爆炸地點與損失狀態，甚至在幾個當地報導中還說詞自相矛盾。

對此，據《印度時報》報導，巴國國安委員會表示不滿，「印度明明已承諾不會進行侵略式打擊」，巴國外交部長則召開緊急會議，將對印度擅自違反雙方的LOC協議（不越界的意思），視為對國家主權的侵略，並表示巴基斯坦有權做出報復與自衛。

印度則大方承認是他們組織的攻擊，總理莫迪表示，絕不會退縮，更不打算讓印度軍人白白損失，並表示這次針對穆罕默德軍的空襲非常成功。依照印、巴的語氣來看，雙方的緊張局面不可避免地會持續升高。

據《華盛頓郵報》報導，印度方宣稱，他們要打擊的對象是被多數西方國家都認定是恐怖組織的穆罕默德軍，而且為了不波及到無辜的巴國公民，印度空軍的攻擊點是克什米爾地區的邊界，屬於恐怖組織某個基地的偏遠山區；此外，印度也多次指責巴國包庇恐怖組織，而伊斯蘭馬巴德當局的回應總是否認。

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印度空襲恐怖組織
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