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敘利亞人逃難孕婦 基督徒協助接生

2019-02-26 19:48台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

敘利亞人逃離伊斯蘭國（IS）控制，基督徒前往救人不怕危險。隨著IS勢力逐漸瓦解後，許多人開始逃離當地，而一家由基督徒組成的美國人道救援組織日前則前往敘利亞東部，在戰亂中協助接生多位新生兒出世。

據《基督教廣播網》報導，受到美國支持的敘利亞民主力量（SDF）日前已在巴古斯村發動攻勢，讓IS勢力走投無路。而且過去3週，估計有1.2萬名IS家庭逃離當地，之後再由敘利亞民主力量派員將民眾帶往擁擠的阿赫爾難民營。不過，國際援救委員會(International Rescue Committee)稍早指出，過去幾週也發生有69人死在途中的憾事。

由烏貝克創辦的「自由緬甸守護者」（Free Burma Rangers）組織則在上週末則在路邊接生多位寶寶出生。據《國際公共電臺》報導，烏貝克表示，「每天都有數百人逃跑。隨著聯軍發動砲擊，民眾會想逃離，其中許多人試圖逃離時被IS射殺，我們則去治療那些受傷的人。」據敘利亞人權觀察組織指出，從12月初以來，約有4.6萬人已逃離巴古斯村。

烏貝克表示，「昨天我們醫務人員協助接生兩位嬰兒並協助另外兩位嬰兒出生。我們覺得是耶穌讓我們在這裡分享祂的愛並需要透過禱告做得更好。」他也指出，「我們將繼續留在沙漠中，直到我們確定沒有人留下來，然後再將所有剩餘的物資送到他們的難民營。」

烏貝克目前與妻子、12歲兒子與2個女兒在敘利亞東部協助當地民眾，對此，他則指出，「我的孩子們確實覺得這是適合他們的地方，給予需要幫助的人們愛。」

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敘利亞IS接生
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