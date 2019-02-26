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影／遭越南驅逐 冒牌金正恩吻別假川普 怨北韓沒幽默

2019-02-26 18:02聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

眾所矚目的「川金二會」即將揭幕，冒牌金正恩與假川普則先一步到越南首都河內街頭粉墨登場，引發民眾圍觀，此舉似乎惹惱當局，導致冒牌金正恩在峰會召開前被轟出越南國門。

冒牌金正恩與假川普分別由藝名「Howard X」的澳洲籍華裔喜劇演員李浩宏與加拿大籍合作夥伴懷特（Russell White）模仿與扮演，小有名氣的兩人上周抵達越南後，22日就特別跑到河內歌劇院前模擬「川金二會」，吸引大批民眾與媒體圍觀，兩人也熱情與路人及警察合影留念。

不過，李浩宏與懷特隨後就雙雙被請去「喝茶」，並接獲警告不要製造混亂，據稱還被威脅，如果不全面停止搞笑模仿活動的話，就會被驅逐出境。

越南警方指出，李浩宏與懷特透過旅行社辦簽證，外出必須要有旅行社人員陪同，只能遊覽經過審批的區域。雖然兩人獲釋，警方卻很快告知李浩宏，稱他的簽證有問題，又在沒有提出進一步解釋的情況下，就要求他於25日離境。

對此，李浩宏先是抱怨「長得像又不犯法，北韓人真沒幽默感」，再稱「諷刺是對抗任何獨裁政權最有力的武器，他們害怕長得像本尊的人」，並虧金正恩「快減肥」與換髮型。李浩宏離境前還向懷特開玩笑地表示，「拜託別發起第三次世界大戰！」兩人在鏡頭前大玩親親，逗趣演出讓現場氣氛相當熱鬧。

冒牌金正恩被驅逐出境，假川普則被允許留在越南，但不得公開演出。兩名知情人士告訴《華爾街日報》，北韓使館向越南施壓，要模仿金正恩的李浩宏打包走人。

現年38歲的李浩宏2012年發現自己長得像金正恩，就此展開模仿生涯，曾在平昌冬奧湊一腳，當著震驚的北韓啦啦隊面前熱舞與揮舞統一旗，直到保安將人拖走，他也沒有缺席在新加坡舉行的第一次「川金會」，當時還引起不小的騷動。

據悉，李浩宏一場活動起價3500美元（約11萬新台幣），最高酬勞曾拿過1.5萬美元（約47萬新台幣）。

眾所矚目的「川金二會」即將揭幕，冒牌金正恩與假川普則先一步到越南首都河內街頭粉墨...
眾所矚目的「川金二會」即將揭幕，冒牌金正恩與假川普則先一步到越南首都河內街頭粉墨登場，引發民眾圍觀，此舉似乎惹惱當局，導致冒牌金正恩在峰會召開前被轟出越南國門，並大喊北韓人沒幽默感。路透社
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