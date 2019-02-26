去核先擺一邊 日媒拍到金正恩哈菸

2019-02-26 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



北韓領導人金正恩乘坐的專列23日自平壤出發後，26日上午抵達越南同登火車站。日本TBS電視台拍到專列在進入越南國境的數小時前，金正恩在專列停靠中國大陸南寧火車站時下車抽菸。