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菲知名記者被捕 聯國調查員：臉書應負責

2019-02-26 17:14世界日報 編譯組╱舊金山25日電

菲律賓知名記者瑞薩（Maria Ressa）本月13日遭到菲國政府以「網路誹謗」罪名逮捕，專家說這是因為她揭露臉書主張暴力的假帳號和菲國總統杜特蒂有關而遭到報復，雖然她已獲釋，但此案卻讓人懷疑，是否因為臉書才導致她目前的危險處境。

聯合國言論自由權問題特別調查員凱伊（David Kaye）說，臉書對此事應負一些責任，因為它未能遵循自己的政策，及時移除煽動暴力的假帳號。他說：「臉書當然應該這樣做，但恐怕已太遲，而瑞薩嘗到了嚴重的後果。」

被「時代」雜誌選為2018年風雲人物的瑞薩，2016年找出26個總共可接觸300萬臉書用戶的假帳戶。當年10月，她要求臉書移除這些帳戶，表示如果她的新聞通路先報導此事，會非常危險。她擔心同事和自身的安全，因為社媒暴民已讓其他記者噤聲。

瑞薩說：「我把資料給了臉書，希望他們能採取行動，接著我們才能報導。」她說臉書高層似乎對她提供的資訊很吃驚。

瑞薩原本打算在臉書移除這些帳戶之後，寫整個過程的報導，但臉書未採取行動，她的新聞網站「Rappler」作了一系列三個報導，之後遭控，最後她被捕。她現已交保，等3月1日出庭。她已加強自己和「Rappler」的安全措施。

瑞薩說：「要是臉書2016年採取行動，我現在就不會處在這種困境。」

舊金山杜特蒂
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