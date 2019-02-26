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影／英航客機飛直布羅陀遇強風 劇烈擺盪致險象環生

2019-02-26 15:05聯合報 記者周辰陽╱即時報導

英國航空一架客機在降落目的地前夕被強風吹到劇烈搖晃擺盪，險象環生的過程分別被機艙內的乘客與人在地面的目擊者拍下。班機最後被迫改降，乘客則改搭巴士前往原定的目的地。

這架英航空中巴士A320客機編號BA492，25日上午8時25分從倫敦希斯洛機場起飛，預定中午抵達直布羅陀。但從推特用戶@mackemsin上傳的影像就可看到，當時正在直布羅陀海岸上空飛行的BA492被強風吹得不停左搖右晃。

Breaking Aviation News轉發的機艙內影片顯示，隨著機身不停擺盪，窗戶外的直布羅陀景色反覆出現與消失。另外一段機艙內影像則可看出，一開始飛行平穩的BA492遇上強風而強烈晃動時，機艙內先是傳出驚叫聲，接著聽到喀喀作響不停傳來，乘客就只能苦笑以對。直到飛機開始向高空爬升後，情況才恢復穩定。

機上乘客Adrian Worth告訴《每日郵報》，機師行前已警告，因天候因素，飛行可能有點顛頗。乘客一開始有些驚慌，他與冰球隊友則是一時不知如何是好，機師隨後廣播宣布重飛，中午12時20分左右改降到附近的西班牙馬拉加，乘客最後獲安排搭乘2個多小時的巴士抵達直布羅陀。

因為天候與地勢，直布羅陀機場常出現亂流，機師必須經過特訓才能降落。英航發言人表示，由於直布羅陀強風不斷，機師決定改降馬拉加以防不測。BA492平安降落，乘客們都沒有遇到危險，受影響的旅程也獲得妥善安排。

編號BA492的英航A320客機25日上午從倫敦希斯洛機場起飛，就在降落目的地直...
編號BA492的英航A320客機25日上午從倫敦希斯洛機場起飛，就在降落目的地直布羅陀前夕遇上強風，整架飛機被吹得劇烈擺盪，最後改降至附近的西班牙馬拉加。畫面翻攝：Twitter/mackemsin、Twitter/breakingavnews
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