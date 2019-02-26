擔心美對朝讓步 會談前日本加強遊說

2019-02-26 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



第二次美朝會談明日登場。日本首相安倍晉三表示，朝鮮半島無核化是個複雜的過程，日本會與美國密切配合，推進無核化和朝鮮半島的和平。

不過，對部分輿論指出美國總統川普可能在無核化談判中讓步，日方外務省幹部也已前往越南河內，希望會談前與美方當局人士接觸，再次遊說美方堅持立場，此刻放寬對朝制裁為時尚早。

安倍在國會答詢時表示，日前他與川普通電話，對北韓相關的核與彈道飛彈、日人綁架問題解決方針緊密溝通。

安倍表示，朝鮮半島無核化包括核彈頭、核材料、鈾濃縮設施、彈道飛彈及其製造設施的報廢、檢證確認，含有許多要素，十分複雜。針對具體的行動、朝鮮半島的安全與和平，日本與美國間密切交換了意見。細節容他不便說明。

日媒共同社分析，日本政府期待川普以強硬態度，迫使北韓除放棄射程可達美國本土的洲際彈道導彈（ICBM）外，也能放棄射程涵蓋日本的中程彈道導彈。若川普答應放寬制裁，主張對北韓採取嚴厲態度的日本恐在國際上遭到孤立，日本內部對此擔憂根深蒂固。日方將仔細辨別川普是否會堅持在北韓無核化走上軌道前，堅守履行經濟制裁的日美基本方針。

共同社報導，日本政府已全面展開情蒐，外交消息人士指出，外務省亞洲大洋洲局長金杉憲治已在河內，將爭取美朝會談前與美國國務院北韓政策特別代表比根見面，溝通看法。金杉也計劃在河內與韓國外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勛舉行磋商，確認日美韓三國合作的重要性。

除河內現場外，日方還將通過東京、華盛頓的外交渠道，加強對美呼籲。