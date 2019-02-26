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為核？伊朗外長突請辭

2019-02-26 14:16聯合晚報 編譯徐榆涵╱路透杜拜25日電

伊朗外交部長查瑞夫25日突然宣布請辭。 路透
伊朗外交部長查瑞夫25日突然宣布請辭。 路透
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伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）25日突然在社群媒體Instagram上宣布請辭，引發國際議論。查瑞夫細數擔任外長期間所有不足並道歉，外界猜測，疑似與美國退出伊朗核協議有關。

查瑞夫在Instagram上表示，「非常感謝偉大而勇敢的伊朗人民及伊朗政府過去67個月裡的慷慨大度，我誠懇地為我無法繼續效力及任職期間所有的缺失，表示歉意」。查瑞夫並未提及辭職理由。

伊朗在2015年與多個大國達成伊朗核協議，以限制核計畫換取解除國際制裁，查瑞夫扮演重要角色，發揮主導作用。惟美國在2018年5月退出協議，重新制裁伊朗後，查瑞夫受到國內反西方強硬派的抨擊。

伊朗駐聯合國代表團發言人米育斯費（Alireza Miryousefi）證實查瑞夫宣布請辭，但伊朗總統魯哈尼（ Hassan Rouhani）是否會批准，仍不清楚。伊朗國營IRNA通訊社報導，伊朗外交部發言人證實查瑞夫辭職。

查瑞夫1960年出生，17歲起在美國的舊金山和丹佛就學，隨後在紐約出任駐聯合國外交官，2002年至2007年擔任伊朗駐聯合國大使。

魯哈尼在總統大選贏得壓倒性勝利後，於2013年8月任命查瑞夫為外長。魯哈尼上任後，承諾對世界開放。查瑞夫在主導伊朗與西方國家的核談判過程中，多次被強硬派議員叫到國會解釋談判狀況。

伊朗與西方國家簽署核協議後，部份強硬派人士曾威脅要傷害查瑞夫；不過，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）對此協議表示謹慎支持的態度。

伊朗聯合國核武
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