川普信普亭說法 華府向俄尋求川金會建議

2019-02-26 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國新聞周刊報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）告訴俄羅斯國際傳真社，美國總統川普與北韓領導人金正恩在越南舉行高峰會之前，美國政府曾向俄羅斯尋求建議。

克里姆林宮代表並未詳談華府尋求什麼建議，或者俄國政府是否提供美國任何方針。白宮尚未對此回應。

這並非俄國首次參與川普和北韓有關朝鮮半島無核化的協商。

先前報導指出，俄國建議拿北韓核電廠交換去核化。 美國聯邦調查局前副局長麥凱博（Andrew McCabe）最近的新書指出，川普聽從俄羅斯總統普亭的說法，「川普認為北韓沒有能力發射洲際彈道飛彈，他說他會知道，是因為普亭這樣跟他說」。

川普擔任總統以來，他更傾向聽取外國領袖的建議，而不是自己政府成員的看法。美國國會三個國家安全委員會的主席21日呼籲川普，要他別再拒絕接收國會提供有關與北韓當前協商的重要資訊。

眾議院外交事務委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）和情報委員會主席希夫（Adam Schiff）致函川普：「情報單位對金正恩行動、承諾與意圖的評估與您政府的聲明漸行漸遠，我們對此感到困惑又苦惱。」