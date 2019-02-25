塔利班與美簽和平協定 或雙雙撤軍

2019-02-25 21:59 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



塔利班組織與美軍代表據傳在多哈進行和平會談，協議可望讓雙方都撤軍。(photo by wikimedia) 分享 facebook 據傳伊斯蘭遜尼派組織塔利班，將與美國代表會面，談判阿富汗局勢佈軍問題！阿富汗17年前起政權即不穩，包含塔利班以嚴厲規範統治部分阿富汗地區，更常以游擊軍模式影響鄰近地區，使得美軍以防止恐怖主義為由駐紮軍隊在該地；而從前次在多哈的會談為譜，本次的和平談判可能會讓雙方再各退一步，共同從阿國撤軍。

塔利班無力掌權阿國

根據《歐洲自由之聲電台》報導，塔利班領袖巴拉德與美軍代表哈利札將以前一次在多哈和談的內容為底，持續在卡達首都，進一步討論關於阿富汗的駐軍問題。

談及阿富汗會佈滿塔利班游擊兵與美軍就得從歷史談起，塔利班從1995年啟動「進攻喀布爾」戰役（喀布爾為阿富汗首都），很快就以強勢的武力掌控該國局勢，但該組織在不受聯合國與西方世界承認的情況下，聲稱要建立世界上「最純潔」的伊斯蘭國家。但執政以來在國家重建上毫無建樹，更因經濟、公衛等因素無法落實，導致民心不穩。

而後，美軍在2001年受到911事件打擊，決定派軍前往阿富汗駐紮，以對抗恐怖主義為由，也多次譴責該組織包庇了後來已逝的恐怖行動領導人賓拉登。

會談仍可能節外生枝

據《YahooNews》報導，塔利班領袖將與哈利札將軍在卡達首都進行新一輪的和平會談，目前協議內容應該是針對雙方再各退一步，通通撤出阿富汗。

不過，雙方對此協議都仍有不同聲音，塔利班一方認為，美國除了保證撤軍外，也不應以阿國幕後代理人的身份自居，否則在塔利班與阿富汗領袖的直接對話中，仍然像是與美國勢力對話。美方則被預期會向塔利班施壓，要求他們與喀布爾政權進行對談：而這是塔利班組織一直以來都不願意做的事。

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