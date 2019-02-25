親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

「台灣雲豹」非特有種？雲豹在台灣的前世今生

塔利班與美簽和平協定 或雙雙撤軍

2019-02-25 21:59台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

塔利班組織與美軍代表據傳在多哈進行和平會談，協議可望讓雙方都撤軍。(photo ...
塔利班組織與美軍代表據傳在多哈進行和平會談，協議可望讓雙方都撤軍。(photo by wikimedia)
分享
據傳伊斯蘭遜尼派組織塔利班，將與美國代表會面，談判阿富汗局勢佈軍問題！阿富汗17年前起政權即不穩，包含塔利班以嚴厲規範統治部分阿富汗地區，更常以游擊軍模式影響鄰近地區，使得美軍以防止恐怖主義為由駐紮軍隊在該地；而從前次在多哈的會談為譜，本次的和平談判可能會讓雙方再各退一步，共同從阿國撤軍。

塔利班無力掌權阿國

根據《歐洲自由之聲電台》報導，塔利班領袖巴拉德與美軍代表哈利札將以前一次在多哈和談的內容為底，持續在卡達首都，進一步討論關於阿富汗的駐軍問題。

談及阿富汗會佈滿塔利班游擊兵與美軍就得從歷史談起，塔利班從1995年啟動「進攻喀布爾」戰役（喀布爾為阿富汗首都），很快就以強勢的武力掌控該國局勢，但該組織在不受聯合國與西方世界承認的情況下，聲稱要建立世界上「最純潔」的伊斯蘭國家。但執政以來在國家重建上毫無建樹，更因經濟、公衛等因素無法落實，導致民心不穩。

而後，美軍在2001年受到911事件打擊，決定派軍前往阿富汗駐紮，以對抗恐怖主義為由，也多次譴責該組織包庇了後來已逝的恐怖行動領導人賓拉登。

會談仍可能節外生枝

據《YahooNews》報導，塔利班領袖將與哈利札將軍在卡達首都進行新一輪的和平會談，目前協議內容應該是針對雙方再各退一步，通通撤出阿富汗。

不過，雙方對此協議都仍有不同聲音，塔利班一方認為，美國除了保證撤軍外，也不應以阿國幕後代理人的身份自居，否則在塔利班與阿富汗領袖的直接對話中，仍然像是與美國勢力對話。美方則被預期會向塔利班施壓，要求他們與喀布爾政權進行對談：而這是塔利班組織一直以來都不願意做的事。

【更多精采內容，詳見

塔利班阿富汗美軍
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

菲人民力量革命33週年 馬可仕家族漸重掌權位

2019-02-25 22:08

欲趕馬杜洛總統下台 瓜伊多晤利馬集團敲策略

2019-02-25 21:56

孟加拉男子持假槍意圖劫機 突擊隊擊斃

2019-02-25 21:36

沖繩基地公投：再次向美軍說NO？日美政府無視的43萬民意

2019-02-25 21:22

摩爾多瓦將現僵局國會 親歐親俄勢力傾軋

2019-02-25 21:19

宮內廳發表退位後的「上皇」明仁英文稱號改這個

2019-02-25 20:34

脫歐未卜造成分裂 英教會籲禱告

2019-02-25 19:14

古巴舉行修正版新憲草案公投 結果即將揭曉

2019-02-25 18:35

泰國大選將至 11人散布兵役延長假消息遭逮捕

2019-02-25 16:39

孟加拉航空驚魂！BG-147航班劫機案，特種部隊擊斃劫機客

2019-02-25 15:06

梅伊再延脫歐協議表決 激怒議員

2019-02-25 14:22

英國脫歐 歐盟可能延至2021年

2019-02-25 14:10

記者命案後示好 沙國首派公主駐美

2019-02-25 13:44

公投反對遷普天間基地 安倍：問題不能再拖

2019-02-25 12:41

阻救援物資入委國爆衝突 馬杜洛面臨外交圍攻

2019-02-25 12:13

川普國是訪問似有譜 英女王擬與美大使私下晚餐

2019-02-25 12:00

梅伊再延脫歐協議表決！脫歐前業界恐剩17天因應

2019-02-25 11:57

日本10月觀艦式邀中國 卻不邀南韓海軍

2019-02-25 11:39

梵蒂岡保護兒童高峰會 洪山川代表台灣出席

2019-02-25 11:30

歐盟阿拉伯峰會籲擴大合作 別讓中俄趁虛而入

2019-02-25 11:07

沖繩公投說不 美軍基地搬遷問題仍難解

2019-02-25 10:37

英脫歐可能延至2021年！歐盟考慮加碼21個月

2019-02-25 09:14

敘利亞民主力量拘IS聖戰士 遣返280人回伊拉克

2019-02-25 08:19

沖繩公投 否決美軍基地縣內遷建

2019-02-25 00:37

性侵醜聞 教宗允諾：終結一切隱瞞

2019-02-25 00:37

回顧即位30年 日皇籲誠意對外

2019-02-25 00:37

阻止人道援助入境 歐盟譴責委內瑞拉

2019-02-24 22:44

孟加拉航空飛杜拜班機 驚傳劫機

2019-02-24 22:22

梅根撒1500萬辦產前派對 恐惹怒威廉王子

2019-02-24 22:14

逾半難民難遣返 德國擬修法掌握

2019-02-24 21:17

哈利梅根訪摩洛哥 支持偏鄉少女就學

2019-02-24 20:11

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

七成沖繩縣民反對邊野古基地遷建案 與中央對立恐加劇

2019-02-25 00:24

談教士性侵兒童案 教宗：令人想起活人獻祭

2019-02-24 22:05

沖繩邊野古搬遷案今公投 反對過半幾成定局

2019-02-24 19:43

日本沖繩美軍基地搬遷公投 出口民調指遭多數民眾否決

2019-02-24 19:22
看更多

熱門文章

半桶油漆憑空消失！ 阿公誤當優格吃下肚「雙唇慘綠」

2019-02-25 14:22

美中貿談獲進展 川普宣布：推遲對陸商品加徵關稅

2019-02-25 07:08

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-25 07:05

川普貿易戰休兵延長沒說新大限 陸其實未多讓步

2019-02-25 08:15

陸推「大豆理論」 掃除談判雜音

2019-02-24 23:32

川普推特宣布確定延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 07:24

三分鐘掌握巴菲特今年致股東書到底寫了什麼

2019-02-25 10:31

影／奧斯卡得獎名單 前所未見的包容與多元

2019-02-25 17:56

越南驅逐出境 山寨版金正恩作勢吻別川普

2019-02-25 14:56

為了買房給母親盡孝...嫩模賣「初夜」天價成交

2019-02-25 15:36

要投降了？陸打「大豆牌」 力撇貿戰讓步說

2019-02-24 23:40

美國法官裁決：徵兵只要男性是違憲！

2019-02-25 13:24

宮內廳發表退位後的「上皇」明仁英文稱號改這個

2019-02-25 20:34

川普：美中談判若順利 一兩周內會有「大消息」！

2019-02-25 10:14

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

英脫歐可能延至2021年！歐盟考慮加碼21個月

2019-02-25 09:14

華郵：美鼓吹北韓走越南的路 恐怕會失望

2019-02-25 11:15

「川習會」再現海湖莊園？陸學者：習對訪美有點猶豫

2019-02-25 17:15

國際四大事 牽動本周市場

2019-02-25 00:03

千里火車長征赴越南 金正恩的考量是這些

2019-02-25 15:04

金正恩專列揭秘：車窗塗黑裝有迫擊砲

2019-02-25 15:57

梅伊再延脫歐協議表決！脫歐前業界恐剩17天因應

2019-02-25 11:57

川金會倒數3天！北韓：談判若無果　美失難得歷史機遇

2019-02-24 23:21

魯蛇靠亞馬遜翻身 盧巴斯基五招致富

2019-02-25 00:06

金正恩專列鐵路沿線管制 陸網民怨聲載道

2019-02-25 19:15

「大賣空」狙擊美國零售業 本周見真章

2019-02-25 12:43

股神巴菲特 長期押寶…蘋果、高盛、美國運通

2019-02-25 00:08

《北京瞭望》美中經貿戰「倒逼」中國改革開放新局

2019-02-25 16:00

東京電車停擺影響28萬人 大學考試延後1小時

2019-02-25 13:42

川金二會／金正恩專列赴越 沒先見習近平

2019-02-25 00:37

經濟解析／金正恩如何從魯蛇搖身成為全球新A咖

2019-02-24 23:27

巴農：今年將是美國政治史上最刻薄的一年

2019-02-25 17:44

「魔改」動漫模型賺進千萬 男子侵犯著作權遭逮

2019-02-25 19:52

七成沖繩縣民反對邊野古基地遷建案 與中央對立恐加劇

2019-02-25 00:24

米蘭網紅 打造時尚王國

2019-02-25 00:07

敘利亞民主力量拘IS聖戰士 遣返280人回伊拉克

2019-02-25 08:19

沖繩公投 否決美軍基地縣內遷建

2019-02-25 00:37

性侵醜聞 教宗允諾：終結一切隱瞞

2019-02-25 00:37

阻貶人民幣 執行機制沒共識

2019-02-24 23:17

陸媒稱新一輪中美磋商 傳遞三大清晰訊息...

2019-02-25 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top