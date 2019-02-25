脫歐未卜造成分裂 英教會籲禱告

2019-02-25 19:14 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



英國脫歐與否已造成社會分裂與對立，教會呼籲基督徒扮演和平使者的角色。(Photo by Mark Ramsayon Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 英國脫離歐盟日期逼近，教會領袖呼籲信徒為英國領導人與社會禱告。隨著英國正式在3月底脫離歐盟日期即將到來，英國社會因此形成意見相左的局面。對此，英國聖公會領袖韋爾比呼籲民眾應該尊重正反的聲音並避免分裂，他呼籲基督徒應為政府領導人禱告，而非漠視及坐視不管，發揮基督徒促進和平的使命。

據《今日基督徒報》報導，韋爾比是在上週六於聖公會致詞時指出，脫歐是歷史性時刻，他呼籲教會盡其所能修護分裂並促進社會和解。他表示，「不管如何、無論好壞生活還會繼續，上帝的使命並不會被這些事所阻止。」

除此之外，他也嚴詞指出，透過英國脫歐一事顯示英國政治與社會幾十年來，並未對共同利益給予足夠重視，也就是營造人人都能共同生活蓬勃發展的社會。

韋爾比在演說時，也引述聖經使徒保羅告訴提摩太的話：「我勸你最重要的是要為萬人、君王和一切有權位的懇求、禱告、代求和感恩。」他指出，「我們必須致力為他們禱告，對那些與他們親近的人、為他們的智慧與祝福禱告，這並不意味著同意他們的立場，而是意味著愛，就像我們被基督所愛一樣。」

據《CNN》報導，就在距離英國脫離歐盟剩下33天之際，英國首相梅伊稍早宣布再次延後議會投票日期至3月12日，希望能有更多時間重新釐清英國與歐盟的利害關係。梅伊表示，「本週我們不會在議會進行有意義的表決。」

對此，反對黨工黨則譴責梅伊將投票延後至3月的決定，國會議員斯塔摩認為這是「高度不負責任」，他指出，「她竭盡全力就是要迫使國會議員在她的提議以及無協議作出選擇。」

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