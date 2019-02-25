親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金二會將登場
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

雄女學霸前男友傳考出滿級分 有望進台大醫當學弟

脫歐未卜造成分裂 英教會籲禱告

2019-02-25 19:14台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

英國脫歐與否已造成社會分裂與對立，教會呼籲基督徒扮演和平使者的角色。(Photo...
英國脫歐與否已造成社會分裂與對立，教會呼籲基督徒扮演和平使者的角色。(Photo by Mark Ramsayon Flicker under Creative Commons license)
分享
英國脫離歐盟日期逼近，教會領袖呼籲信徒為英國領導人與社會禱告。隨著英國正式在3月底脫離歐盟日期即將到來，英國社會因此形成意見相左的局面。對此，英國聖公會領袖韋爾比呼籲民眾應該尊重正反的聲音並避免分裂，他呼籲基督徒應為政府領導人禱告，而非漠視及坐視不管，發揮基督徒促進和平的使命。

據《今日基督徒報》報導，韋爾比是在上週六於聖公會致詞時指出，脫歐是歷史性時刻，他呼籲教會盡其所能修護分裂並促進社會和解。他表示，「不管如何、無論好壞生活還會繼續，上帝的使命並不會被這些事所阻止。」

除此之外，他也嚴詞指出，透過英國脫歐一事顯示英國政治與社會幾十年來，並未對共同利益給予足夠重視，也就是營造人人都能共同生活蓬勃發展的社會。

韋爾比在演說時，也引述聖經使徒保羅告訴提摩太的話：「我勸你最重要的是要為萬人、君王和一切有權位的懇求、禱告、代求和感恩。」他指出，「我們必須致力為他們禱告，對那些與他們親近的人、為他們的智慧與祝福禱告，這並不意味著同意他們的立場，而是意味著愛，就像我們被基督所愛一樣。」

據《CNN》報導，就在距離英國脫離歐盟剩下33天之際，英國首相梅伊稍早宣布再次延後議會投票日期至3月12日，希望能有更多時間重新釐清英國與歐盟的利害關係。梅伊表示，「本週我們不會在議會進行有意義的表決。」

對此，反對黨工黨則譴責梅伊將投票延後至3月的決定，國會議員斯塔摩認為這是「高度不負責任」，他指出，「她竭盡全力就是要迫使國會議員在她的提議以及無協議作出選擇。」

【更多精采內容，詳見

英國歐盟梅伊
高雄市民站出來！高雄馬需要您的看法！→

相關新聞

沖繩基地公投：再次向美軍說NO？日美政府無視的43萬民意

2019-02-25 16:10

古巴舉行修正版新憲草案公投 結果即將揭曉

2019-02-25 18:35

泰國大選將至 11人散布兵役延長假消息遭逮捕

2019-02-25 16:39

為了買房給母親盡孝...嫩模賣「初夜」天價成交

2019-02-25 15:36

孟加拉航空驚魂！BG-147航班劫機案，特種部隊擊斃劫機客

2019-02-25 15:06

梅伊再延脫歐協議表決 激怒議員

2019-02-25 14:22

英國脫歐 歐盟可能延至2021年

2019-02-25 14:10

記者命案後示好 沙國首派公主駐美

2019-02-25 13:44

公投反對遷普天間基地 安倍：問題不能再拖

2019-02-25 12:41

日本、東協下月將簽EPA 投資與服務領域也將自由化

2019-02-25 12:27

阻救援物資入委國爆衝突 馬杜洛面臨外交圍攻

2019-02-25 12:13

川普國是訪問似有譜 英女王擬與美大使私下晚餐

2019-02-25 12:00

梅伊再延脫歐協議表決！脫歐前業界恐剩17天因應

2019-02-25 11:57

日本10月觀艦式邀中國 卻不邀南韓海軍

2019-02-25 11:39

梵蒂岡保護兒童高峰會 洪山川代表台灣出席

2019-02-25 11:30

歐盟阿拉伯峰會籲擴大合作 別讓中俄趁虛而入

2019-02-25 11:07

沖繩公投說不 美軍基地搬遷問題仍難解

2019-02-25 10:37

英脫歐可能延至2021年！歐盟考慮加碼21個月

2019-02-25 09:14

敘利亞民主力量拘IS聖戰士 遣返280人回伊拉克

2019-02-25 08:19

沖繩公投 否決美軍基地縣內遷建

2019-02-25 00:37

性侵醜聞 教宗允諾：終結一切隱瞞

2019-02-25 00:37

回顧即位30年 日皇籲誠意對外

2019-02-25 00:37

阻止人道援助入境 歐盟譴責委內瑞拉

2019-02-24 22:44

孟加拉航空飛杜拜班機 驚傳劫機

2019-02-24 22:22

梅根撒1500萬辦產前派對 恐惹怒威廉王子

2019-02-24 22:14

逾半難民難遣返 德國擬修法掌握

2019-02-24 21:17

哈利梅根訪摩洛哥 支持偏鄉少女就學

2019-02-24 20:11

回顧平成的30年 日皇明仁感謝國際曾給日本的溫暖援助

2019-02-24 18:59

拒無協議脫歐 英3閣員認應延後脫歐

2019-02-24 16:49

委內瑞拉情勢緊繃 民主黨態度謹慎

2019-02-24 16:44

關閉與巴西邊界後 委國總統宣布與哥倫比亞斷交

2019-02-24 16:42

加大施壓力道…美國揚言驅逐委內瑞拉軍頭在美家人

2019-02-24 16:39

中俄同聲警告動盪委內瑞拉 大國博弈點燃全球危機？

2019-02-24 16:36

科技海嘯掃全球 日汽車業女力破浪

2019-01-31 11:18

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

七成沖繩縣民反對邊野古基地遷建案 與中央對立恐加劇

2019-02-25 00:24

沖繩美軍基地填海造地公投 反對票占多數

2019-02-24 22:27
看更多

熱門文章

美中貿談獲進展 川普宣布：推遲對陸商品加徵關稅

2019-02-25 07:08

半桶油漆憑空消失！ 阿公誤當優格吃下肚「雙唇慘綠」

2019-02-25 14:22

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-02-25 07:05

梅根撒1500萬辦產前派對 恐惹怒威廉王子

2019-02-24 22:14

川普貿易戰休兵延長沒說新大限 陸其實未多讓步

2019-02-25 08:15

孟加拉航空飛杜拜班機 驚傳劫機

2019-02-24 22:22

美暫停升息 雙率套利正夯

2019-02-25 00:02

川普推特宣布確定延後對中國產品提高關稅

2019-02-25 07:24

巴菲特投資 抱緊三明牌

2019-02-25 00:02

陸推「大豆理論」 掃除談判雜音

2019-02-24 23:32

三分鐘掌握巴菲特今年致股東書到底寫了什麼

2019-02-25 10:31

越南驅逐出境 山寨版金正恩作勢吻別川普

2019-02-25 14:56

要投降了？陸打「大豆牌」 力撇貿戰讓步說

2019-02-24 23:40

為了買房給母親盡孝...嫩模賣「初夜」天價成交

2019-02-25 15:36

美國法官裁決：徵兵只要男性是違憲！

2019-02-25 13:24

影／奧斯卡紅毯粉亮色系當道 她們駕馭不住成「災難」

2019-02-25 12:39

川普：美中談判若順利 一兩周內會有「大消息」！

2019-02-25 10:14

日本收納教主 教你「斷捨離」

2019-02-25 00:07

彭博資訊專欄／新的「全面泡沫」醞釀中

2019-02-25 00:04

英年輕世代不健康 貧窮是元兇

2019-02-24 20:13

英脫歐可能延至2021年！歐盟考慮加碼21個月

2019-02-25 09:14

暴雪豪雨肆虐美南 亞利桑納旗杆市 雪量破104年紀錄

2019-02-24 22:52

華郵：美鼓吹北韓走越南的路 恐怕會失望

2019-02-25 11:15

國際四大事 牽動本周市場

2019-02-25 00:03

影／奧斯卡得獎名單 前所未見的包容與多元

2019-02-25 17:56

千里火車長征赴越南 金正恩的考量是這些

2019-02-25 15:04

川金會倒數3天！北韓：談判若無果　美失難得歷史機遇

2019-02-24 23:21

梅伊再延脫歐協議表決！脫歐前業界恐剩17天因應

2019-02-25 11:57

魯蛇靠亞馬遜翻身 盧巴斯基五招致富

2019-02-25 00:06

影／生死一瞬間！滑雪客遭雪崩活埋全都錄

2019-02-24 17:48

金正恩專列揭秘：車窗塗黑裝有迫擊砲

2019-02-25 15:57

股神巴菲特 長期押寶…蘋果、高盛、美國運通

2019-02-25 00:08

「川習會」再現海湖莊園？陸學者：習對訪美有點猶豫

2019-02-25 17:15

「大賣空」狙擊美國零售業 本周見真章

2019-02-25 12:43

川金二會／金正恩專列赴越 沒先見習近平

2019-02-25 00:37

經濟解析／金正恩如何從魯蛇搖身成為全球新A咖

2019-02-24 23:27

《北京瞭望》美中經貿戰「倒逼」中國改革開放新局

2019-02-25 16:00

東京電車停擺影響28萬人 大學考試延後1小時

2019-02-25 13:42

七成沖繩縣民反對邊野古基地遷建案 與中央對立恐加劇

2019-02-25 00:24

米蘭網紅 打造時尚王國

2019-02-25 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top