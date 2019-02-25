青瓦台：美國與北韓可能簽終戰宣言 僅兩方宣布也足夠

2019-02-25 17:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



南韓總統府青瓦台25日表示，美國與北韓可能宣布終戰宣言，並稱僅這兩國表態的終戰宣言也是有效的。

當被問到韓戰終戰宣言是否被列入川金二會議題時，青瓦台發言人金宜謙表示，雖不清楚宣言會以何種形式發表，但北韓與美國領導人這次有可能在終戰宣言上達成協議。