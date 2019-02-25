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青瓦台：美國與北韓可能簽終戰宣言　僅兩方宣布也足夠

2019-02-25 17:32聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

南韓總統府青瓦台25日表示，美國與北韓可能宣布終戰宣言，並稱僅這兩國表態的終戰宣言也是有效的。

當被問到韓戰終戰宣言是否被列入川金二會議題時，青瓦台發言人金宜謙表示，雖不清楚宣言會以何種形式發表，但北韓與美國領導人這次有可能在終戰宣言上達成協議。

金宜謙並指出，終戰宣言可以有多種形式與內容，不管是四方、三方、還是兩方宣言，韓國政府都歡迎。韓方認為，只有北韓與美國簽署的終戰宣言也足夠有效，更重要的是透過此宣言推動北韓無核化順利進行，並加緊無核化進程，至於和平協定則需要多方參與保障和平機制。

南韓稱川金二會可能宣布終戰宣言。美聯社
南韓稱川金二會可能宣布終戰宣言。美聯社
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