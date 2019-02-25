為了買房給母親盡孝...嫩模賣「初夜」天價成交

2019-02-25 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



一名亞塞拜然籍女模特兒透過線上色情仲介，成功將自己的「初夜」以240萬歐元的天價（約合台幣8千400萬元）賣出，買主據稱是日本東京一位政界人物。

《每日郵報》報導，年僅23歲的曼馬札達（Mahbuba Mammadzada）目前住在土耳其，去年夏天她公開宣布要賣「初夜」引發不小的爭議，因為她「下海」的理由竟然是為了孝敬母親。曼馬札達表示：「我媽媽為我付出一切，現在輪到我盡孝道，我希望她為我感到驕傲。」

報導指出，在亞塞拜然出身的女模中，曼馬札達算是事業數一數二成功的，而她「賣初夜」的原因除了想幫母親買房子，還想利用餘下的錢出國進修。

曼馬札達透過業界知名的「仙杜瑞拉伴遊」網站來吸引買主，這家公司專門為年老富翁仲介年輕女子賣淫。在經過約半年時間競標，該公司表示，買主在上周出爐，據傳是一位來自東京的政界人物以240萬歐元的出價勝出，一名來自倫敦的律師出價居次，來自慕尼黑的一名足球員排第三。依照約定，伴遊公司將抽20%作為手續費。